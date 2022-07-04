台股14500點以下　專家：投資價值浮現、不認為會再殺低

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至於什麼時候會出現止跌訊號？蕭乾祥表示，第一從市場角度去看，目前經過急跌後，在短期跌幅很深。第二從融資角度來看減了很多，過程中整個技術指標是否出現低檔鈍化往上走，尤其是日線與周線。第三整體跌幅深，乖離過大的狀態下，在反彈的過程中是否能做有量的反彈。
蕭乾祥指出，以上述三點來看，台股在14500點以下，在一段跌幅之後，應該會做一個大反彈，而第三季要出現反彈的機會是大的。因此，他認為以經濟成長率、以企業獲利成長的狀態，再加上台股高殖利率的特色，不認為整個大盤來到14500點後，還會再殺低。
而投資人關心台積電，今日午盤股價約444元，未來會不會跌破400元？尤其南韓三星電子日前宣布量產3奈米製程晶片，想要挑戰台積電晶圓代工霸主地位。為此，蕭乾祥雖不針對台積電股價做回應，但認為台積電就產業發展來看，先進製程還是全世界第一，短時間要被超越，不管是5奈米還是3奈米機會都不大，尤其先進製程市場沒有所謂量過大需要調整的狀態，因此整體來看，對台積電仍很樂觀。
蕭乾祥在論壇中指出，今年明年景氣仍偏保守，主要原因是面臨三個挑戰，包括全球供應鏈重組、降率降低、成本提高；地緣政治衝突，市場不確定性風險提高；高物價貨幣緊縮，壓抑消費成長。但他也強調，全球企業獲利成長雖降溫，但應不至於衰退，因此投資股市需要慎選產業趨勢，大盤指數漲升空間有限，市場將聚焦在長期趨勢看好族群及績優價值型個股。
蕭乾祥指出2022年科技終端產品是「一好兩壞」，包括PC與NB，還有智慧型手機，都呈現成長下滑的趨勢，唯有電動車今年持續成長50%，主要跟全球講求碳中和有關。至於半導體產能部分，外界憂心產能擴增將造成供過於求，如根據統計，2021年全球共有152座12吋晶圓廠，2024年底12吋晶圓廠將增設28座，供給過剩的疑慮加深。不過主要是成熟製程有這方面的憂慮，先進製程目前產能仍少，沒有需要調整的壓力。
因此，蕭乾祥表示，現階段股市投資產業部分，投資人要注意半導體產業成長趨緩，成熟製程供給大增，有調整壓力，以及消費性電子需求下降。但投資人可聚焦車用工控HPC（高速運算）與碳中和產業趨勢長多，如電動車、綠能、儲能、電網等。