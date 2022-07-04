COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股14500點以下　專家：投資價值浮現、不認為會再殺低

▲富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台灣景氣第二季將落底，台股基本面優勢仍在，指數來到14500點以下，台股投資價值慢慢浮現。但他強調，未來是選股不選市。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台灣景氣第二季將落底，台股基本面優勢仍在，指數來到14500點以下，台股投資價值慢慢浮現。但他強調，未來是選股不選市。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-04 12:44:22

2022富邦財經趨勢論壇今（4）日登場，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台灣景氣第二季將落底，台股基本面優勢仍在，指數來到14500點以下，台股投資價值慢慢浮現。但他強調，未來是選股不選市，如半導體產業成長趨緩、消費性電子需求下降，而車用工控HPC（高速運算）與碳中和產業趨勢則呈現長多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦投顧董事長蕭乾祥指出，14500點以下，台股價值投資慢慢浮現，因此不建議投資人做大幅度的減持持股狀態。他說，不管是企業獲利的角度或從本益比的角度看都是如此，他也強調，未來投資是選股不選市，各產業，尤其是電子產業狀況不一樣，例如終端需求3C下游產業出現衰退跡象，或是庫存要做調整，即使未來大盤往上走，但這部分還是需要留意，投資人必須檢視手上的持股。

至於什麼時候會出現止跌訊號？蕭乾祥表示，第一從市場角度去看，目前經過急跌後，在短期跌幅很深。第二從融資角度來看減了很多，過程中整個技術指標是否出現低檔鈍化往上走，尤其是日線與周線。第三整體跌幅深，乖離過大的狀態下，在反彈的過程中是否能做有量的反彈。

蕭乾祥指出，以上述三點來看，台股在14500點以下，在一段跌幅之後，應該會做一個大反彈，而第三季要出現反彈的機會是大的。因此，他認為以經濟成長率、以企業獲利成長的狀態，再加上台股高殖利率的特色，不認為整個大盤來到14500點後，還會再殺低。

而投資人關心台積電，今日午盤股價約444元，未來會不會跌破400元？尤其南韓三星電子日前宣布量產3奈米製程晶片，想要挑戰台積電晶圓代工霸主地位。為此，蕭乾祥雖不針對台積電股價做回應，但認為台積電就產業發展來看，先進製程還是全世界第一，短時間要被超越，不管是5奈米還是3奈米機會都不大，尤其先進製程市場沒有所謂量過大需要調整的狀態，因此整體來看，對台積電仍很樂觀。

蕭乾祥在論壇中指出，今年明年景氣仍偏保守，主要原因是面臨三個挑戰，包括全球供應鏈重組、降率降低、成本提高；地緣政治衝突，市場不確定性風險提高；高物價貨幣緊縮，壓抑消費成長。但他也強調，全球企業獲利成長雖降溫，但應不至於衰退，因此投資股市需要慎選產業趨勢，大盤指數漲升空間有限，市場將聚焦在長期趨勢看好族群及績優價值型個股。

蕭乾祥指出2022年科技終端產品是「一好兩壞」，包括PC與NB，還有智慧型手機，都呈現成長下滑的趨勢，唯有電動車今年持續成長50%，主要跟全球講求碳中和有關。至於半導體產能部分，外界憂心產能擴增將造成供過於求，如根據統計，2021年全球共有152座12吋晶圓廠，2024年底12吋晶圓廠將增設28座，供給過剩的疑慮加深。不過主要是成熟製程有這方面的憂慮，先進製程目前產能仍少，沒有需要調整的壓力。

因此，蕭乾祥表示，現階段股市投資產業部分，投資人要注意半導體產業成長趨緩，成熟製程供給大增，有調整壓力，以及消費性電子需求下降。但投資人可聚焦車用工控HPC（高速運算）與碳中和產業趨勢長多，如電動車、綠能、儲能、電網等。

台積又跌！台股早盤翻紅後又跌百點　網通、旅遊航空強勢

今日來講股／台股何時反彈？專家：台積電有望領大盤上攻

今日來講股／台股跌深失守萬五！專家：景氣衰退疑慮加深

鴻海量子錯誤更正技術獲期刊肯定　降量子電腦硬體錯誤率

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀