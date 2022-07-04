高雄捐血送石斑魚　邱志偉：藉此危機化轉機

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，但高雄是台灣石斑魚出口大宗，臺灣優質石斑產地的永安區漁會與高雄捐血中心合作，在今（4）日上午舉辦捐血送石斑活動，捐血救人還有石斑補充營養，讓捐血民眾開心不已，立委邱志偉希望將危機化成轉機，讓台灣農漁產的銷售更寬廣。
永安區漁會總幹事李秋錦表示，捐血贈送的石斑是已經三清（清魚鱗、魚鰓、內臟）、真空包裝冷凍的石斑，回家後解凍直接清蒸、切塊煮魚湯都鮮美無比，石斑以往在臺灣都被認為是辦桌菜，但其實肉多刺少的石斑體型大小適中，可供一家人食用，單價也不貴，是適合家庭開伙的家常魚類。
李秋錦說，今日共發放200尾石斑及石斑魚骨，希望捐血的民眾將好吃的石斑與家人分享，並廣為宣傳讓大家一起力挺臺灣優質石斑；立委邱志偉則表示，中國刻意打壓臺灣農漁產將讓臺灣農漁業加速與中國脫鉤，政府除了在國內推廣優質農漁產，還將會銷售到國外，危機化成轉機，臺灣的農漁產的銷售道路會更寬廣。
捐血送石斑的楠梓捐血室一早就有許多民眾捐血，對於挽袖捐熱血還有石斑可以帶回家，讓民眾開心不已；高雄捐血中心業務組長葉正弘指出，今年收到疫情影響，捐血量少了很多，尤其今天星期一是出血到醫院的日子，庫存血量特別少，也感謝永安區漁會發起送石斑活動，在疫情逐漸緩解的時候，請大家要更踴躍捐血。
邱志偉強調，農委會針對石斑養殖漁民有推出延養利息補貼，還有獎勵加工及外銷，國內方面則透過網購平台建立消費者與產地連結，多管齊下分批銷售石斑，未來臺灣石斑產業的銷售產業更多元，邱志偉也請捐血獲贈石斑魚的民眾要「呷好逗相報」，推薦親友多多買臺灣好吃又不貴的石斑。