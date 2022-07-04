建中、松山高中攝影社文總開展　作家朱宥勳觀展

文化總會今年再度協助建國中學及松山高中攝影社，舉辦《似水流年》建松聯合攝影展，於6月下旬展至7月10日，作家朱宥勳日前以建中大學長身份蒞臨觀展，為學弟們加油打氣。
文總今（4）日指出，《似水流年》於文總城南NO.1空間展出，展覽分為「舞台」、「街頭」、「風景」、「自然」、「人像」6大主題，作品充滿學生對青春的記憶，並透過鏡頭映照出台灣縮影，從學校同學、家人、車站工作人員到跳陣頭的官將首等，鏡頭裡下的景色，充滿生命力與故事，並深入探索台灣文化及街頭樣貌，他們透過鏡頭與社會對話，提醒忙碌大人們，生活中有許多美好景色值得被注意。
攝影社成員吳紹瑜從小喜歡廟會活動，期待透過影像讓大家了解廟會文化、翻轉大眾對廟會的負面印象。另一位成員賴志玲則藉由照片中曬棉被的婆婆，思念已過世阿嬤。
文總指出，相較去年以活用相機原理拍攝迷幻感的作品風格，今年學生們更注重人物的情感流露及台灣溫暖面貌。
對於現在學生因疫情而受到影響的校園生活，朱宥勳分享自己當年高中時遇到SARS的狀況，雖SARS只影響了3個月，但對當時還是學生的他而言，已是一段深刻的校園記憶。
而在逛展過程中，身為作家的朱宥勳特別著重照片與文字的互相呼應，他認為學生們的照片除了紀錄生活，創作概念也很鮮明，並以攝影師汪正翔為例，向學生分享攝影技術純熟到一定程度後，可以故事、思想層面來拍攝作品。