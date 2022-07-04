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好處在哪？日本砸重金邀台積電設廠　日經：會拿錢就跑嗎

▲日本重金邀請台積電赴日設廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本重金邀請台積電赴日設廠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-04 13:28:452022-07-04 13:32:47

半導體大廠台積電於上月下旬正式啟動了在日本茨城縣筑波市建立的研發中心，由日本政府補助190億日圓，目的在開發下一世代半導體。不過這也引起了日本國內出現，大把鈔票投下去是否能得到回報的懷疑聲音。《日經亞洲》就以「台積電會否拿著日本納稅人的錢跑掉？」為標題，來質疑政府的補助計畫。

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根據《日經亞洲》報導，台積電位於茨城縣的研發中心於6月24日正式啟用，日本政府為此題補貼了190億日圓，不過主要是由日本納稅人支付，目的在幫助開發下一代半導體技術。

報導指出，日本政府堅稱，從經濟安全保障以及其他經濟利益的角度出發，提供補助是必要的。但日本政府口中的「好處」，是否與約5000億日圓的補助成比例。其中可以確定的是日本不會在智慧財產權上受益，因為台積電能夠保留這一部分。

2021年2月，台積電選擇在筑波作為其在日本的第一個全面研發中心所在地，並在同年10月宣布在日本熊本縣菊陽町建造在日本的第一家製造工廠計畫。報導指出，台積電主要從事國內業務，日本是該公司第一個決定幾乎同時建立兩個據點的國家，補貼發揮了巨大的說服力。

日本經濟產業省一再強調吸引國外晶片公司，有助於該國半導體的穩定採購、促進尖端半導體研發和重振半導體産業等，以助建立穩定的晶片供應體系。經濟產業大臣萩生田光也表示，「建立穩定的晶片供應體系，從經濟安全和其他問題的角度來看，這很重要。」

但《日經亞洲》在報導中質疑，日本真正能從這些補貼中獲得多少回報呢？台積電在筑波的研發中心，其190億日圓補貼，將來自經濟產業省所監管的新能源產業技術綜合開發機構（NEDO），而這筆錢實際上將用於台積電日本3DIC研發中心。

NEDO表示，研發中心專案的任何成果將屬於台積電日本3DIC。儘管NEDO提供補助，將不會擁有任何的智慧財產權。報導指出，經濟產業省尚未解釋，為何這家全球最大純晶圓代工廠需要日本納稅人的錢，來開發其產品。

▲日本重金邀請台積電赴日設廠，台積電在日本茨城縣設立的研發據點「TSMC JAPAN 3DIC研究開發中心」已落成。（圖取自日本經濟產業省推特）
▲台積電在日本茨城縣設立的研發據點「TSMC JAPAN 3DIC研究開發中心」已落成。（圖取自日本經濟產業省推特）
報導指出，2021年5月，專家在審查政府資金的使用狀況時，提出了這個問題。一橋大學研究所教授佐藤主光曾呼籲建立一個體系，讓政府能夠從該計畫中受益。假如這座研發中新推出新產品，依照目前的制度允許台積電將其帶回台灣，而無需將任何東西返回日本。目前尚不清楚日本能否從熊本的製造廠獲得任何回報。

還有另一種情況，若其他製造商無法生產其他必要的零件，則需要熊本廠生產的那種晶片產品將無法投產，而日本光是對此製造廠的補貼就高達4760億日圓。

雖然日本採取積極行動以確保未來晶片供應，但它並不是唯一試圖吸引半導體製造商的國家。事實上，由於全球競爭激烈，多國政府都提列大筆預算支出，提供補助。

儘管有這種趨勢，但決定開設海外生產生產基地的晶片製造商仍屈指可數。兩年多前成功吸引台積電到本土投資的美國，目前尚未決定是否提供補貼。報導指出，迄今為止，只有日本如此慷慨對待一家外國公司，並且迅速吸引其設置據點。或許把台積電帶到日本才是最重要的，檢討日本在半導體方面的產業政策可以稍後進行。

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