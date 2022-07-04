好處在哪？日本砸重金邀台積電設廠　日經：會拿錢就跑嗎

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報導指出，日本政府堅稱，從經濟安全保障以及其他經濟利益的角度出發，提供補助是必要的。但日本政府口中的「好處」，是否與約5000億日圓的補助成比例。其中可以確定的是日本不會在智慧財產權上受益，因為台積電能夠保留這一部分。
2021年2月，台積電選擇在筑波作為其在日本的第一個全面研發中心所在地，並在同年10月宣布在日本熊本縣菊陽町建造在日本的第一家製造工廠計畫。報導指出，台積電主要從事國內業務，日本是該公司第一個決定幾乎同時建立兩個據點的國家，補貼發揮了巨大的說服力。
日本經濟產業省一再強調吸引國外晶片公司，有助於該國半導體的穩定採購、促進尖端半導體研發和重振半導體産業等，以助建立穩定的晶片供應體系。經濟產業大臣萩生田光也表示，「建立穩定的晶片供應體系，從經濟安全和其他問題的角度來看，這很重要。」
但《日經亞洲》在報導中質疑，日本真正能從這些補貼中獲得多少回報呢？台積電在筑波的研發中心，其190億日圓補貼，將來自經濟產業省所監管的新能源產業技術綜合開發機構（NEDO），而這筆錢實際上將用於台積電日本3DIC研發中心。
NEDO表示，研發中心專案的任何成果將屬於台積電日本3DIC。儘管NEDO提供補助，將不會擁有任何的智慧財產權。報導指出，經濟產業省尚未解釋，為何這家全球最大純晶圓代工廠需要日本納稅人的錢，來開發其產品。
報導指出，2021年5月，專家在審查政府資金的使用狀況時，提出了這個問題。一橋大學研究所教授佐藤主光曾呼籲建立一個體系，讓政府能夠從該計畫中受益。假如這座研發中新推出新產品，依照目前的制度允許台積電將其帶回台灣，而無需將任何東西返回日本。目前尚不清楚日本能否從熊本的製造廠獲得任何回報。
還有另一種情況，若其他製造商無法生產其他必要的零件，則需要熊本廠生產的那種晶片產品將無法投產，而日本光是對此製造廠的補貼就高達4760億日圓。
雖然日本採取積極行動以確保未來晶片供應，但它並不是唯一試圖吸引半導體製造商的國家。事實上，由於全球競爭激烈，多國政府都提列大筆預算支出，提供補助。
儘管有這種趨勢，但決定開設海外生產生產基地的晶片製造商仍屈指可數。兩年多前成功吸引台積電到本土投資的美國，目前尚未決定是否提供補貼。報導指出，迄今為止，只有日本如此慷慨對待一家外國公司，並且迅速吸引其設置據點。或許把台積電帶到日本才是最重要的，檢討日本在半導體方面的產業政策可以稍後進行。