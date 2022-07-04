王心凌《星星點燈》歌詞遭改！原唱轟節目 他身分被起底
王心凌近來在大陸綜藝節目《乘風破浪》（即《乘風破浪的姐姐3》）上表演歌曲《星星點燈》，沒想到卻引起原唱鄭智化不滿，讓他在微博發文狂罵「亂改歌詞」，也使得「鄭智化」這個名字再度出現在大家的視野中。
今年60歲的鄭智化，2歲時因為患上小兒麻痺症不良於行，1988年進入演藝圈，《單身逃亡》、《墮落天使》、《水手》、《星星點燈》、《大國民》等都是代表作品，歌曲中所飽含的勵志精神，更是讓他在1990年初爆紅，17歲時交往女友，卻被女方家人強烈反對，因此寫下遺書自殺未遂，歌曲《別哭，我最愛的人》便是以此為靈感創作出來。
節目《乘風破浪》改編、由王心凌帶領「Twins」阿嬌、阿Sa，以及張天愛、吳謹言表演的《星星點燈》，正是鄭智化的代表作之一，該曲是鄭智化作詞、作曲並演唱，收錄在他1992年發行的同名中集中，鄭智化曾提到，這首歌是他在車上寫的，希望這首歌能在人氣餒、徬徨的時候，帶給他們鼓勵與勇氣。
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