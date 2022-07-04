瑞莎替台灣爭光！小選手奪1金3銀3銅 「國旗高掛會場」
歸化中華民國籍的37歲烏克蘭裔女星瑞莎，從2019年開始以教練身分積極培訓台灣韻律體操選手，對台灣體操界新血貢獻良多，今（4日）瑞莎在臉書捎來好消息，她所成立的瑞星韻律體操協會旗下3位小選手，第一次出國比賽就拿下1金3銀3銅的好成績，我國國旗出現在大會電子螢幕上，讓瑞莎感動又驕傲。
瑞莎帶小選手到土耳其參加體操國際賽「Beşiktaş JK 1. INTERNATIONAL RHYTHMIC GİMNASTICS CUP 2022」，興奮表示：「才跟我們練1年多， 第一次出國比賽，222位來自不同國家的好手，感動...很辛苦很累但都值得的！」並列出選手獲獎資訊，9歲林羽潔棍棒金牌、徒手銅牌、全能銀牌；8歲李昕霏棍棒銀牌、徒手銅牌、全能銀牌；8歲鄭娛棍棒銅牌、全能銅牌。
即時從國外傳來捷報，瑞莎以哭臉的符號說：「很謝謝所有支持我們的人！這些好成績是我們一起的！我們一定會繼續努力，讓全世界看到我們台灣的美麗和力量！」她也感謝土耳其，透露孩子們休息1天再繼續訓練，迎接下個星期天的下一場比賽。
貼文發布1小時，按讚數破3萬，網友留言：「謝謝瑞莎！謝謝瑞星的選手們」、「哇...為未來奧運埋下台灣冠軍種子，開花收成，感謝瑞莎、瑞星韻律體操」、「看到國旗的感動，謝謝您」、「竟然有Taiwan有國旗，太讚了」、「看到中華民國國旗，太棒了」、「這是真正的國旗而非奧運會期，令人感動」！（編輯：楊穎軒）