「天使容顏」引暴動！菲律賓最美女孩成熱搜關鍵字

對許多人來說，天生擁有美麗的容貌可以是夢寐以求的事。在菲律賓，有一名備受矚目的5歲小女孩奇亞（Zia Zia )，因容貌亮麗而爆紅，當地媒體封她為「菲律賓最美女孩」。尤其她和母親瑪麗安·里維拉(Marian Rivera )的合照更引起上萬人瘋傳，讓網友大讚小女孩遺傳了超強的基因。
被封為菲律賓最美混血女星的瑪麗安，雖然很年輕便結婚生小孩，但絲毫沒有影響她的人氣。尤其當她在社群平台上發出一張親子合影照，她和大女兒奇亞更是一夜爆紅。從照片上可以看出，奇亞完全就是媽媽瑪麗安的翻版。而且，瑪麗安在社群平台上發了一張和女兒同齡時的對比照片，幾乎一模一樣的容貌，讓人大讚超神基因。
由於長相出眾，奇亞小小年紀已出道成童星，瑪麗安和孩子爸爸專門為奇亞開了銀行帳戶，用來存放她賺到的錢，夫妻倆準備在女兒成年後，就還給她本人打理。其實，奇亞的爸爸丁東·丹特斯是（Dingdong Dantes）菲律賓最出色的演員之一，他曾經入選「年度最性感25名男人」的名單，2008年英國球員大衛·貝克漢姆居名單榜首，而丹特斯則排名第三。
父母都是容貌出眾的當紅演員，奇亞的美貌可以說是兩人的遺傳傑作，天然無瑕疵的美貌也使得她擄獲許多粉絲的心。而她們一家人融洽的感情也相當讓人羨慕，同時讓粉絲們相當期待奇亞長大後的盛世美顏。