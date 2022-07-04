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專家：下半年新台幣再走貶　估央行緩步升息不至影響經濟

▲富邦金首席經濟學家羅瑋表示，外匯市場受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。他也預估央行會緩步升息，不至於對台灣經濟前景造成嚴重影響。（圖／NOWnews資料照）
▲富邦金首席經濟學家羅瑋表示，外匯市場受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。他也預估央行會緩步升息，不至於對台灣經濟前景造成嚴重影響。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-07-04 14:00:24

2022富邦財經趨勢論壇今（4）日登場，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，外匯市場受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧，上半年美元走勢獨強。另外，由於台美利差擴大，外資賣超撤離，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶，但若2023年全球經濟陷入深度衰退，台灣將被視為新興市場避風港，屆時新台幣將快速轉強。至於下半年景氣？他表示很難不被國際大環境影響，但台灣通膨不像歐美那樣嚴重，預估央行會緩步升息，不至於對台灣經濟前景造成嚴重影響。

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富邦金首席經濟學家羅瑋表示，外匯市場因受到地緣政治風險與主要央行貨幣政策分歧影響，上半年美元走勢獨強。若 7 月份歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將轉強，美元走勢將小幅滑落。然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至 100 以下的可能性並不高。

至於台美利差擴大，外資賣超撤離，外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶。然而，若 2023 年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同 2016 和 2020 年一樣，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。

羅瑋指出，8至9月能夠更清楚研判各國經濟前景，加上9月各主要央行將召開利率決策會議，目前投資人應儘可能降低曝險部位，因為股市低點與債券殖利率高點尚未到來，股市及債市都可能進一步下跌，現階段的投資原則是保本不賠錢，增加流動性部位，耐心等待進場時機。

至於如何看下半年景氣，羅瑋指出，台灣經濟很難不受到全球景氣變化影響，在各國央行加速升息及供應鏈瓶頸下，全球貿易正在萎縮，且過去這段期間糧食和能源價格急速上升，必需品消費支出會對非必需品產生排擠效應。

因此，今年4月開始，消費性電子產品需求減少再加上庫存成本上升，使廠商必須調整存貨策略，中下游製造端可能面臨訂單急速萎縮甚至消失的現象。在此情況下，台灣下半年景氣將可能受國際因素影響出現放慢趨勢，再加上國內物價蠢蠢欲動，對內需消費也會造成相當程度的影響。

不過，羅瑋強調，過去幾年台灣整體經濟結構已出現根本性轉變，儘管國際經濟成長趨勢放緩，但他對台灣今年經濟成長率仍有非常高的信心，認為可維持在3%以上。而台灣央行為抑制通膨預期心理，至今已升息1.5碼，他認為後續央行仍可能進一步升息，但台灣通膨壓力不像歐美國家嚴重，預估央行仍能維持緩步升息，在維持穩定前提下適度調整貨幣政策，不至於對台灣經濟前景造成嚴重影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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