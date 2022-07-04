金曲獎精彩落幕！黃連煜、蔡健雅分奪4金成最大贏家

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黃連煜領評審團獎時說：「因為不太會講話，只會寫歌，這次我為我自己和客家得獎，我覺得我自己做得不錯了！今後也請大家繼續支持我，這張專輯《滅人山》歌詞看似沉重，但其實是一種感恩，因為先民渡海來的『滅人山』其實就是台灣，但我們都是滅人山的後代，現在我們一起守護著唯一的國家，無論你從何而來、講何母語，我們都是守護這座『滅人山』上的台灣人！」舉起4座金曲獎座的黃連煜，笑著說：「等下要去慶功酒會了！」
7月2日晚頒獎典禮，由羅時豐表演組曲後，正式頒發第一個獎項「年度歌曲獎」，由茄子蛋的歌曲《愛情你比我想的閣較偉大》獲得，緊接著，「最佳新人獎」由珂拉琪獲得、「最佳演奏錄音專輯獎」由Hydro Canvas 海淀獲得，另外包括HUSH以《衣櫃歌手》奪得「最佳作曲人獎」、王俊傑拿下「最佳台語男歌手」、「最佳台語女歌手」則由江惠儀摘金。「最佳原住民語專輯」，由陳建年《pongso no Tao 人之島》奪得、「最佳原住民語歌手獎」由簡燕春《Ira…a micekor 靜靜地等待著》拿下！
這是金曲獎睽違16年、第4次移師高雄港都，當天下午1點多，許多粉絲已聚集星光紅毯外圍，等待晚間5點歌手走星光紅毯，《客新聞》及「講客號」也前進頒獎現場，全程轉播採訪即時得獎資訊，而本屆金曲也是話題不斷，像是邀請到羅時豐擔任頒獎典禮主持人、客家妹陳明珠聯手黃宣YELLOW擔任紅毯主持人，都是近期熱門話題。
近年金曲獎本土語言音樂創作，成為金曲獎熱門趨勢，像是客籍歌王黃連煜《滅人山》入圍7大獎項、客籍歌后魏如萱以《HAVE A NICE DAY》入圍7大獎項，客籍歌手徐世慧、黃宇寒、黃連煜、彭柏邑、謝宇威、羅思容與孤毛頭樂團、愛客樂i Color及龔德等優秀音樂人，也各自以多元創作模式驚艷評審團，光是和客家有關的音樂，就入圍高達21項獎項，也證明「音樂是跨越語言隔閡的最佳管道！」，同時，也顛覆大家對客家音樂的既定印象，迎接現代客家音樂新世代。
第33屆金曲獎得獎名單一覽表（依頒獎順序排列）：
■ 年度歌曲獎
愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司（演唱者：茄子蛋）
■ 最佳新人獎
珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司
■ 最佳演奏錄音專輯獎
Hydro Canvas 海淀／街聲股份有限公司
（主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆）
■ 最佳演唱錄音專輯獎
DEPART／環球國際唱片股份有限公司
（主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham）
■ 最佳MV獎
甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／亞神音樂娛樂股份有限公司（導演：蔡宜豫）
■ 最佳演唱組合獎
新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司
■ 最佳編曲人獎
黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：夏子）
■ 最佳作曲人獎
HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）
■ 最佳台語男歌手獎
王俊傑／看無／這虎音樂工作室
■ 最佳台語女歌手獎
江惠儀／空／九丸音樂有限公司
■ 最佳台語專輯獎
不是路／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：百合花）
■ 最佳原住民語歌手獎
簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司
■ 最佳原住民語專輯獎
pongso no Tao（人之島）／角頭文化事業股份有限公司（演唱者：陳建年）
■ 最佳客語歌手獎
黃連煜／滅人山／貳樓音樂工作室
■ 最佳客語專輯獎
滅人山／貳樓音樂工作室（演唱者：黃連煜）
■ 演奏類最佳作曲人獎
Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／街聲股份有限公司（演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆）
■ 最佳作詞人獎
熊信寬／88BARS《88BARS》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）
【特別貢獻獎】
■ 特別貢獻獎
邱晨
■ 演奏類最佳專輯製作人獎
Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／麥丁文化事業有限公司（演奏者：關家傑）
■ 演奏類最佳專輯獎
《修行》電影原聲帶／天空之城音樂製作有限公司（演奏者：侯志堅）
【特別貢獻獎】
■ 特別貢獻獎
陳復明
【技術類】
【個人獎】
■ 最佳裝幀設計獎
陳念瑩／不是路／滾石國際音樂股份有限公司
■ 最佳樂團獎
Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司
■評審團獎
黃連煜《滅人山》／貳樓音樂工作室（演唱者：黃連煜）
■ 最佳單曲製作人獎
徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
■ 最佳專輯製作人獎
李權哲／愛情一陣風／顏社企業有限公司（演唱者：李權哲）
■ 最佳華語女歌手獎
蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司
■ 最佳華語男歌手獎
崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司
■ 最佳華語專輯獎
DEPART／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅）
■ 年度專輯獎
DEPART／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：蔡健雅）