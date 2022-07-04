批林智堅「三階段」成落跑市長　國民黨：一人卡兩市

新竹市長林智堅日前正式接受民進黨中央徵召，即將在2022年大選中投入桃園市長選戰，而林智堅本人也擬定在本週辭去新竹市長一職專心競選，不過卻遭到國民黨方面質疑，認為起初林智堅提出大新竹計畫，要留在新竹家鄉為民眾打拚，不久後又宣布辭職參選桃園市長，「半年來都在找工作，一人卡兩市」。
國民黨桃園市議員參選人凌濤指出，林智堅有「跑路三階段」，首先是「到桃園試水溫」、「找工作」，但一開始卻被桃園市長鄭文燦打臉拒絕；第二階段則是「因人設市」，回頭推動大新竹合併計畫，想要為自己安排新工作，但大新竹合併案在5月26日之前壓線無望；眼見於此，林智堅馬上見風轉舵，鬆口對桃園市長選舉稱「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，終於上演「一人卡兩市」、「落跑市長」戲碼，迫不及待拋棄新竹市民。
國民黨新竹市議員參選人何志勇則表示，林智堅曾表示卸任後要帶全家人到美國，但自己則是「全家從美國搬回台灣，為我們下一代的未來努力」。何志勇強調，林智堅的照片每一張都是那麼亮麗，但新竹市民不是活在照片裡，林智堅更不能活在雲端裡，應該要實際走在新竹市的道路上。何表示，林智堅爭取連任政見中提到城市願景包括「友善城市：以人為本的城市公共空間設計」。但新竹市的人行道不足，行人必須與車爭道，對幼童和年長者都是非常不友善。
國民黨桃園市議員參選人孫韻璇說，林智堅已經被認證是「落跑市長」，任期沒有做滿就要轉戰桃園。根據民調顯示，有六成民眾認為林智堅應該做滿新竹市長任期，六成四民眾對於民進黨徵召林智堅參選桃園市長表達不滿。她強調，林智堅曾宣示大新竹合併的美麗願景，也說對新竹有情感、有使命感，一定會全力輔選，也不會參選桃園市長，「但這麼多的承諾全部跳票，誠信破產，桃園市民不希望這樣的『政治出軌男』當桃園市長。」