名家論壇》許毓仁／潮水退了，正是幹活的時候

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然而傳統金融市場也沒好到哪裡去，日幣大幅貶值、納斯達克科技股一蹶不振，網飛(Netflix)等大型科技股更是腰斬，傳出可能有系統性的風險產生。台灣也連帶受到影響，連日外資賣超，台積電從神壇跌落，一路從$600高點下殺到$450，股市從20000點跌倒16000。許多分析師開始說這可能會成為另重演2009年「雷曼兄弟」金融危機，隨著美國經濟進入蕭條，聯準會透過升息加碼，以致通膨，但似乎沒有用，能不能軟著陸還是一個大問題存在。
在新創圈也傳出災情慘重，知名創投基金紅杉資本一篇警世報告，預告這將會是一個很嚴峻的寒冬，融資會遇到非常大的阻礙，估值大幅下降，甚至有些公司會被要求出售。歷史上這樣的災難當然並不是第一次,過去20年互聯網歷經 2000年網路泡沫,2009年次貸風暴,每一次的危機讓許多公司倒下,甚至要靠政府拯救,但是經過殘酷的考驗後,挺過來的公司都產開新局,開啟了前所未有的榮景。
在這個危急存亡之際,新創公司在做什麼應變呢？資本是免費的，但是現在很貴。當資本自由時，表現最好的公司是資本消耗型的。 隨著資本變得昂貴，這些公司已成為表現最差的公司。 資本昂貴的其他影響是什麼?世界正在重新評估商業模式在資本有成本的世界中的表現，並重新考慮為未來多年的利潤給予公司多少信貸。
不確定時期的策略就是簡化(simplify)規模，加倍投入你的頂尖人才,加強價值主張以推動銷售，創造現金流,推動收入成長,降低成本就是降低風險。趁這個時間適當調整你的團隊,重申公司的使命和價值觀。 重建你的受眾,客戶、員工、投資者關係。 他們都希望被提醒為什麼他們加入了你對未來的願景 、他們都在向你尋求方向、期待你採取果斷行動、對前進的道路做出承諾。
我們正處於流向實體經濟的最初衝擊的早期階段，來納斯達克指數正在經歷 20 年第三大跌幅,在貨幣利率調控和財政政策組合不再是萬靈丹的情況之下，市場清楚地反應過去兩年的估值框架不僅與取得資金相關還有實體經濟風險，消費者疲軟以及通膨的因素。這是ㄧ場中長期的抗戰,持久增長才是穩健的道路。
潮水退了，正是幹活的時候。
●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
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