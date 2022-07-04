獨／血肉果汁機等16年鑲金！「豬頭」祕密曝　現在是3代

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說到「血肉果汁機」團名的由來，經紀人笑說只是一開始需要團名，團員靈感一來就取了這個名字，並沿用至今，會選擇「宮廟」、「金屬樂」當作音樂主軸，全因為宮廟文化是團員們從小在台中生活裡常見的文化之一，「他們覺得這個文化很酷，包含（宮廟）繪畫、建築等，所以把這個東西融入在音樂裡。」就連現場演出也會把宮廟文化呈現，為了穩固品質，演出細節都層層把關，盡力依照場地、內容去調整同行的工作人員。
「血肉果汁機」除了音樂令人印象極深外，主唱的豬頭面具也是亮點，原來這個「豬頭」大有來頭，經紀人解釋，豬頭在台灣宮廟文化中，代表有好事要發生的象徵，且主唱的豬頭面具發展至今已經是第3代了，現在這代名為「Psycho 有病先生」，第一代為「GIGO大神」、第二代是「Deeper海神」，隨著每張專輯不同的主題，豬頭就會有不同的造型，是特別訂製打造，此外，細心一點的話還能發現，Gigo戴上不同的豬頭面具，就會有不同的「人設」，狀態也會不一樣。
如今「血肉果汁機」鑲金，經紀人提到得獎當下沒有真實感，直到慶功宴時，見了前輩滅火器，以及入圍「最佳樂團」的美秀集團、TRASH，沒有身為競爭者的爭鋒相對，反而是大家和樂融融聊著相識過往，比起得獎的高興，更多的是感動與溫馨。縱使已經有了金曲獎肯定，「血肉果汁機」並不打算止步於此，他們從以前到現在的目標，一直都是去往國際，希望能把台灣在地金屬樂帶到更遠的地方，經紀人預告「血肉果汁機」已經在構思下一張專輯了，且積極與國際的音樂節接洽中。