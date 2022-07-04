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獨／血肉果汁機等16年鑲金！「豬頭」祕密曝　現在是3代

▲血肉果汁機成立16年，終於拿下金曲獎「最佳樂團」。（圖／經紀人提供）
▲血肉果汁機成立16年，終於拿下金曲獎「最佳樂團」。（圖／經紀人提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-07-04 16:04:58

第33屆金曲獎已經於2日落幕，其中「最佳樂團獎」由成立至今16年的「血肉果汁機」奪得，他們創作多以台灣宮廟文化結合金屬樂為主，獨特的風格讓人印象深刻，同時藉由歌曲道出臺灣的人情世故、廟會出巡、社會治安、公民議題等現實面。而最引人注意的就是主唱Gigo的豬頭面具，如今面具的祕密也跟著曝光。

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「血肉果汁機」在2020年時經歷團員大洗牌，除了吉他手阿霖與主唱Gigo外，鼓手彥文、貝斯手sionC金毛、吉他手Matt都是新加入，也因為這次的換血，使得「血肉果汁機」更加成熟與完整。血肉果汁機經紀人電訪時進一步透露，這兩年來團體做出了很多更喜歡的東西，也讓越來越多人聽到金屬樂，如今抱走本屆金曲死亡組的「最佳樂團獎」，經紀人直言：「我們其實早就準備好了，只是等著被看見。」

▲左起「血肉果汁機」Matt、阿霖、Gigo、金毛、彥文抱走金曲獎最佳樂團。（圖／記者陳明安攝）
▲「血肉果汁機」Matt（左起）、阿霖、Gigo、金毛、彥文抱走金曲獎最佳樂團。（圖／NOWnews資料照）
說到「血肉果汁機」團名的由來，經紀人笑說只是一開始需要團名，團員靈感一來就取了這個名字，並沿用至今，會選擇「宮廟」、「金屬樂」當作音樂主軸，全因為宮廟文化是團員們從小在台中生活裡常見的文化之一，「他們覺得這個文化很酷，包含（宮廟）繪畫、建築等，所以把這個東西融入在音樂裡。」就連現場演出也會把宮廟文化呈現，為了穩固品質，演出細節都層層把關，盡力依照場地、內容去調整同行的工作人員。

「血肉果汁機」除了音樂令人印象極深外，主唱的豬頭面具也是亮點，原來這個「豬頭」大有來頭，經紀人解釋，豬頭在台灣宮廟文化中，代表有好事要發生的象徵，且主唱的豬頭面具發展至今已經是第3代了，現在這代名為「Psycho 有病先生」，第一代為「GIGO大神」、第二代是「Deeper海神」，隨著每張專輯不同的主題，豬頭就會有不同的造型，是特別訂製打造，此外，細心一點的話還能發現，Gigo戴上不同的豬頭面具，就會有不同的「人設」，狀態也會不一樣。

▲血肉果汁機等了16年終於拿下金曲獎「最佳樂團」。（圖／翻攝血肉果汁機臉書）
▲「血肉果汁機」主唱Gigo的豬頭面具祕密曝光。（圖／翻攝血肉果汁機臉書）
如今「血肉果汁機」鑲金，經紀人提到得獎當下沒有真實感，直到慶功宴時，見了前輩滅火器，以及入圍「最佳樂團」的美秀集團、TRASH，沒有身為競爭者的爭鋒相對，反而是大家和樂融融聊著相識過往，比起得獎的高興，更多的是感動與溫馨。縱使已經有了金曲獎肯定，「血肉果汁機」並不打算止步於此，他們從以前到現在的目標，一直都是去往國際，希望能把台灣在地金屬樂帶到更遠的地方，經紀人預告「血肉果汁機」已經在構思下一張專輯了，且積極與國際的音樂節接洽中。

▲血肉果汁機等了16年終於拿下金曲獎「最佳樂團」。（圖／翻攝血肉果汁機臉書）
▲血肉果汁機等了16年終於拿下金曲獎「最佳樂團」。（圖／翻攝血肉果汁機臉書）

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