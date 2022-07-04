國民黨批林智堅落跑 竹市府：勿為選舉抹煞團隊多年努力
2022年地方縣市首長選戰在即，新竹市長林智堅日前接受民進黨徵召，將投入桃園市長選戰，並即將在本週辭去市長一職。不過國民黨中央也隨即召開記者會，抨擊林智堅「落跑市長、一人卡兩市」。而新竹市政府也隨即回應，表示國民黨不斷在台北召開複製貼上式的抹黑記者會，市府深感遺憾，地區候選人應重視在地深耕，不該為選舉抹煞市政團隊的努力。
市長室秘書楊汶璇指出，針對今（4）日國民黨議員參選人召開記者會，提及大新竹合併升格計畫、新竹市人行步道計畫及林智堅市長接受媒體專訪內容，市長室秘書楊汶璇表示，國民黨不斷在台北召開複製貼上式的抹黑記者會，市府深感遺憾，地區候選人應重視在地深耕，不該為選舉抹煞市政團隊的努力。
楊汶璇表示，上週林智堅市長接受媒體專訪，其中內容提及赴美相關規劃，實際內容為「訪問學人」而非移民規劃，且市長也在後續媒體訪問中澄清說明，不解為何國民黨刻意裝傻散播假訊息。楊汶璇指出，林市長疫情發生前曾和美國智庫負責人聯繫，並有訪問學人的相關規劃期待深化台美關係，而後因疫情而取消，且市長在專訪過程，語意中並無移民美國的規劃。
針對「大新竹合併升格」議題，楊汶璇說，大新竹升格是近六成縣市民眾的期待，但在修法推動過程中，處處受到國民黨刻意的阻撓，當時林市長曾為推動修法，而宣布不參選2022的大新竹市長，不過遺憾的是國民黨立委占領主席台癱瘓議程，使大新竹合併升格修法尚無法完成。
另外，針對人行步道議題，楊汶璇說明，林智堅市長上任後致力推動步行城市，已經累計改善逾50公里人行道與通學步道，近年更於市區道路推行「新竹好行」騎樓順平計畫，逐步改善行人通行動線，林智堅市長任期所做超過國民黨過去在新竹執政20年的成果，相關資料皆是網路公開資訊，皆可查詢。