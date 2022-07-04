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腰酸背痛未必是姿勢不良
常見１關鍵每種姿勢都一樣！
史考特醫師表示，低頭滑手機、三七步、翹腳、背躺在椅子上等，這些都是民眾常說的不良姿勢，確實日久可能讓身體結構逐漸習慣而定型、又或是說習慣這樣的行為讓身體常常處於這樣的姿態，容易出現骨骼結構可能歪斜或改變、肌肉也容易緊繃，也有可能因此壓迫到神經，出現各種不同的疼痛。不過另一方面，許多人行的正、坐得直，但也還是出現各種疼痛的情況，關鍵不單單只在姿勢不良，也包括了「同個姿勢維持太久」，肌肉使用過度。
史考特醫師以幾個姿勢解釋，人們頸部痠痛最常見的原因在於長時間低頭滑手機，滑手機的姿勢大多避免手痠，手和手機多低於頸部、需要低頭，低頭需要頸部的支撐，但當下通常不會察覺到自己的頸部肌肉緊繃，因為有手機分散注意力，時間就這樣過去，頸部肌肉也就這麼過度使用。同個姿勢若在沒有使用手機的情況下長時間的維持，會發現不用幾分鐘就會感到脖子痠疼感，這就像手提物品一樣，再輕的東西拿久了都會手痠。
同樣的道理換個例子說，軍警、警衛等需要長時間久站不動，這一般而言都是站直的、所謂的良好姿勢，雖說因個人訓練和忍耐度有所不同，不過往往時間久了也會開始感覺到不舒服，因為沒什麼東西能分散注意力，又得長時間維持同個姿勢。打坐等固定姿勢也是一樣的道理。而三七步、駝背等等有時候只是因為前述的疲倦出現的緩和行動，不過這些緩和行動久了，也是一樣會不舒服。上述不論是好姿勢、壞姿勢都可以觀察到一個關鍵，就是同個姿勢維持太久。
坐姿最大問題未必是坐姿不良，
而是不論坐正與否時間都太長！
史考特醫師也表示，人們常會說駝背等不良坐姿不利健康，其實以坐姿來說，不論是駝背或坐正長時間下來都對身體不好，其中的關鍵並不完全在姿勢，而是在於久坐。
久坐最大的問題在於情境需求上往往一坐就需要很長的一段時間，例如工作，即便姿勢再怎麼不一樣也還是大同小異，不論是駝背或坐正，身體運用到的特定肌肉一用就是一整天，例如看電腦身體不自覺往前的頸部肌肉、坐姿良好時支撐身體用到的背部肌肉，不論何者時間一長都會腰酸背痛，而對身體的影響也不單在肌肉、結構等，也包括其他科別常提到久坐容易間接引起各項慢性疾病、血管疾病等。
常常腰酸、背痛、肩頸痛？
醫指１關鍵改善各種姿勢疼痛！
史考特醫師表示，太過不尋常、扭曲、累人的姿勢，確實會讓人感到不適，但良好的姿勢維持太久，其實也和三七步、駝背、躺坐太久是同的意思，因此改善重點除了注意姿勢是否良好，更應留意是否同個姿勢維持太久。
真正好的姿勢其實沒有固定姿勢，也並非站直坐正，而是「時時變換姿勢」，例如久坐、久用電腦、久滑手機等，應起身作個伸展、起來走動、伸個懶腰、活動筋骨等。若是站得太久，可稍站個三七步、蹲個一下、稍坐一下。左腳的三七步站太久，就換用右腳來站。因為坐久不舒服而躺坐，躺坐太久也可站起來、坐正一下。
不論是民眾所說的不良姿勢或良好姿勢，都避免維持太久，若是因工作等各種原因不方便一直變換姿勢，離開該情境、下班後就盡量避免再使用同個姿勢，更要多加活動，如此更有助避免身體出現各種疼痛。
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