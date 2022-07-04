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「3+4」限制每週入境2.5萬人　國民黨：30萬國人無法投票

▲立法院國民黨團4日召開記者會，抨擊中央指揮中心針對邊境政策限制每週2.5萬人入境，侵害憲法賦予人民的投票權。（圖／國民黨立法院黨團提供）
▲立法院國民黨團4日召開記者會，抨擊中央指揮中心針對邊境政策限制每週2.5萬人入境，侵害憲法賦予人民的投票權。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-04 16:01:09

中央疫情指揮中心日前宣布，關於入境防疫新政策「3+4」的新指引，限制每週入境人數為2.5萬人次。對此國民黨立法院黨團今（4）日召開記者會，抨擊該項政策有政治考量，且會讓超過30萬的旅外國人無法趕上7月26日前返台入境，就會沒有投票權，侵害《憲法》賦予的相關權利。

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，根據相關法律，只要旅居國外超過2年以上的國人，戶籍就會暫時被遷出；而根據公職人員選舉罷免法，要成為選舉人必須具有當地戶籍4個月以上。因此換言之許多旅居國外無法歸國的國人，若於26日前無法歸國申請戶籍遷入，否則年底選戰將無法進行投票。

曾銘宗也質疑，疫情指揮中心在限制一週2.5萬人的入境人數，是否有政治上的考量？因為經過初步統計，將會有30萬左右的旅外國人無法及時於26日返國辦理遷入，不具有投票權的情況下，形同侵害《憲法》保障國人參與選舉的權利。國民黨團也具體要求，入境2.5萬人限制，必須排除本國籍旅客，確保國人返國投票《憲法》賦予基本權益。

黨團副書記長謝衣鳯表示，根據中央疫情指揮中心醫療資源統計，全國專責病房加上負壓病房至今仍有56.5%的空床率，集中檢疫所空床率67.2%，地方加強型防疫旅館有43家，空床率41%，「若中央疫情指揮中心數據不是大內宣，而是真實數字的話，台灣醫療量能是足夠的。」謝衣鳯強調，台灣今年這波疫情是由本土病例所引起，累計本土病例達3,808,400例，占所有病例數的99.77%，「不過境外移入僅0.23%，倘若國外疫情沒有變化，境外移入病毒相對少於國內本土。」謝衣鳳說，確診者中居家照顧者占96.84%，住在加強型檢疫旅館、檢疫所占1.05%，住院者占2.11%，「這代表集中醫療院所和加強型檢疫所的醫療能量都在50%以上，那麼為什麼國人無法受到《憲法》保障，受限每日入境2.5萬人？」

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