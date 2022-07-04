「3+4」限制每週入境2.5萬人　國民黨：30萬國人無法投票

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曾銘宗也質疑，疫情指揮中心在限制一週2.5萬人的入境人數，是否有政治上的考量？因為經過初步統計，將會有30萬左右的旅外國人無法及時於26日返國辦理遷入，不具有投票權的情況下，形同侵害《憲法》保障國人參與選舉的權利。國民黨團也具體要求，入境2.5萬人限制，必須排除本國籍旅客，確保國人返國投票《憲法》賦予基本權益。
黨團副書記長謝衣鳯表示，根據中央疫情指揮中心醫療資源統計，全國專責病房加上負壓病房至今仍有56.5%的空床率，集中檢疫所空床率67.2%，地方加強型防疫旅館有43家，空床率41%，「若中央疫情指揮中心數據不是大內宣，而是真實數字的話，台灣醫療量能是足夠的。」謝衣鳯強調，台灣今年這波疫情是由本土病例所引起，累計本土病例達3,808,400例，占所有病例數的99.77%，「不過境外移入僅0.23%，倘若國外疫情沒有變化，境外移入病毒相對少於國內本土。」謝衣鳳說，確診者中居家照顧者占96.84%，住在加強型檢疫旅館、檢疫所占1.05%，住院者占2.11%，「這代表集中醫療院所和加強型檢疫所的醫療能量都在50%以上，那麼為什麼國人無法受到《憲法》保障，受限每日入境2.5萬人？」