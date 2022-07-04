前綠委賴坤成批台東會輸　劉櫂豪：選對會挑最強人選　

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劉櫂豪說，如果選對會有其他選擇，他都會支持。至於過程當中，有些人有不同意見，這不是個人跟個人之間問題，選對會會做整體評估與說明，同事之間大家還是團結一致，才是勝選最重要關鍵。
賴坤成在記者會表示，半年多來為了爭取台東縣長徵召機會，奔波全國各地，並獲得台東鄉親普遍的肯定跟支持，但這次縣長提名，並不是採取黨內民調，而是透過徵召協調程序，個人非常遺憾，僅上周五秘書長林錫耀找過他，卻從沒有機會予選對會成員當面訴求。
賴坤成指出，去年開始他不斷透過電話、簡訊，表達希望跟劉櫂豪談台東縣長、鄉鎮長、議員、基層選舉的佈局，但劉的態度卻是冷處理、不讀不回，是因為劉認為自己是蔡英文得意門生，所以可以不理他、把他當空氣。
賴坤成表示，全台灣、全世界沒有一個政治人物，重要兩個職務都由同一個人輪流當，「吃碗內看碗外」、「整碗拿去」，政治不是這樣玩，蔡英文、選對會可能要徵召劉櫂豪，但他還是懇切希望民進黨要有民主風範，可以慎思。
「劉櫂豪把立委做好做滿」，賴坤成說，請劉櫂豪這次幫人抬轎，就可以破除台東人對劉的負面影響；這次提名台東人已經反彈很大，但還要執意參選，讓他來選有這麼困難嗎，他征戰花東30多年，這樣對待對他不公平。
賴坤成呼籲，參照屏東初選辦法進行民調，願賭服輸、一翻兩瞪眼，但連這樣的機會都不給他，一定要為劉櫂豪6連敗量身定做？以他的戰鬥力不敢說可以當選，但有機會可以一搏，過程也比較好玩、精彩。
媒體追問若未來仍徵召劉櫂豪，是否會脫黨參選？賴坤成說，民進黨是他鍾愛的政黨，從創黨到現在，對黨有感情，很多人都對他抱不平，因此他靜觀其變，是否脫黨參選他也保留一下。
不過民進黨內部分縣市還未確定提名人，甚至出現爭議，賴坤成說，每次初選一定會有爭議，但起碼有時間、流程、作法，社會就不會這麼焦慮，但等久了就連羅致政、陳時中都不選了，呼籲黨內不要計算這麼多，為了個人喜好，影響整體戰力。
賴坤成也說，他算早期的謝系，與謝長廷認得早，但從頭到尾也不敢跟謝長廷說，就憑自己在地方的實力，但面對所謂的英系，家大業大、勢力龐大，社會也要有公義、正當性，不要整碗拿去。