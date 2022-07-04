狗誤闖禁地！虎斑貓炸毛「多影分身」 網笑：遇見大Boss
看來這一關是遇到街頭大Boss，很難破解了！有養狗狗的飼主都知道，牠們需要定時外出放風，不過偶爾也會狹路相逢，遇見街頭不好惹的貓咪。這天就有一隻柴犬外出散步時，突然在半路上遇見3隻虎斑貓，眼看牠們如出一轍地站在原地炸毛擋路，網友看了都笑說：「影分身之術？」
從Tiktok帳號@jiaxiangtempleyouya分享的影片中可以看到，一隻柴犬在小巷弄散步時，前方突然出現3隻虎斑貓，牠們不僅花色相同，連姿勢也一模一樣，同時拱背炸毛，在道路上站成一排當起「路霸」，一臉凶狠地盯著柴柴看，即使面對體型更大的狗狗也不畏懼，因為團結在一起，那氣場可是非常強大，而柴柴也被這逼人的氣勢嚇得不知所措，只好愣在原地不敢輕舉妄動！
事後飼主將影片加上《勇者鬥惡龍》的背景音樂，也另外分享幾段影片，可知原來這附近似乎有不少浪貓，因此只要柴柴外出散步時，都會不經意地遇見牠們。網友們看了影片都忍不住笑說：「根本是複製貼上」、「影分身之術？」、「大BOSS竟然有三隻！」、「路上NPC一定要打過才能繼續前進」、「配樂很正確」、「先存檔，感覺破不了大魔王了」、「好帥喔！姿勢都一樣」、「狗狗不要越級打怪啊」、「沒有人可以打敗3隻拱型貓科動物！」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）