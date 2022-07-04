習近平訪港「政治低氣壓」壟罩 外媒：民主已成過去式
香港回歸25周年紀念典禮正逢颱風過境，中國國家主席習近平在低氣壓系統下完成訪港行程，然而這場談話也象徵著中共政局的政治低氣壓已全然壟罩香港。外媒指出，在習近平訪港對內宣示勝利與權力同時，對外也向海外批評者發出警告，如今香港公開異議和民主活動已然成為過去式了。
香港2019年「反送中」運動後，習近平首度訪問香港，今年是香港主權移交25週年，也是中國允諾在英國殖民統治後「50年不變」的一半期程，儘管中國地緣政治近年有緊張趨勢，包含與俄羅斯、台灣、南海等發生衝突或談判，但在香港中國政局可說是「大獲全勝」，無疑是在中共召開20大前替習近平注了一記定心針，更加鞏固了他作為毛澤東之後最具權勢的中共領導人地位。
香港也在國安法實施後，籠罩了一層「政治低氣壓」，《紐約時報中文網》報導指出，國安法後幾乎所有異議意見都被定調為犯罪，幾乎所有反對派領袖都遭捕或流亡海外，但凡批評政府的人都被禁止參加選舉，「香港的公開異議和民主活動已經成為過去式」，此時習近平的訪問正是展示了他徹底改變並征服這個曾經自由自在的城市。
此外，報導也認為香港人心照不宣的政治交易和習近平的講話不謀而合，他不再需要勸說港人「放下異見」，而是強調港人對「中國人」身分認同的愛能推動中國在全球崛起，強調香港經濟發展有潛力讓港人更加富有，這也是北京中央認定的，香港憤怒根源不在政治或民主，而是社會經濟問題。
報導續指，事實上如今香港人民的確選擇了這條道路，讓中共全面掌控政局，以換取經濟繁榮，文章內形容「習近平的訪問既是對香港反對派的勝利宣言，也是在向大陸民眾宣示權力，同時還是對海外批評人士的一次警告」；而在發表講話幾個小時後，習近平便帶著收割後的勝利成果離開了，留下熱帶風暴逼近、暴雨傾盆的香港。