獨／《原子》朋憲首登場「帥度逼人」 玩抖音闖出高人氣
▲朋憲首登場帥度逼人，玩抖音闖出高人氣。（圖／記者陳明安攝）
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▲朋憲首登場帥度逼人，玩抖音闖出高人氣。（圖／記者陳明安攝）
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽逼近，每一位少年都期許在舞台上拿出最好的表現，16號也將在「ATT SHOW BOX 大直」舉辦近距離見面會，9號開始售票。《原子少年》昨（3）日迎來第10集，過去被淘汰到冥王星的少年們，也在舞力學長許凱皓的帶領下，帶來歌曲《Take You Home》，其中來自地球的朋憲，帥氣模樣掀起關注，而冥王星日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，朋憲就有被偉綠爆料，他在抖音平台的人氣不容小覷。
冥王星包括從未上台的小宜、朋憲、呂尊揚、偉綠、梁善鈞和林嘉瑋，還有已有露臉的呂植宇、陳水豐，朋憲受訪時坦言每次都只有差一點點就能上台，自認對「表情的控管」還需要努力：「其實我唱歌和跳舞都沒有特別出色，實力差不多，但是我表情比較弱，所以都會在家照鏡子練習表情。」想讓人感覺到自己帥、霸氣的一面，不過目前還在慢慢摸索，而一旁的偉綠則吐槽：「沒有！他在裝！他每次都被稱讚很帥。」
與朋憲都來自地球的偉綠，認為自己「憨厚、呆萌」的形象和朋憲的帥氣不同，2人各有特色，也爆料對方在抖音有超過20萬粉絲，而從朋憲的
抖音上可以看到，除了分享生活日常之外，他也會選在不同背景對嘴唱歌，搭配帥氣的舞蹈，模樣迷人又可愛。 ▲偉綠認為自己憨厚、呆萌。（圖／記者陳明安攝） 由於朋憲過去都沒有上台的機會，所以這次更想奮力一搏，也透露有時太走心的話，會和家人訴苦、討拍：「他們很支持我走這條路，也不會限制我，會鼓勵我。」也分享正在調適自己的「得失心」，因為會對「差一點」相當自責：「我會默默走出去，放肆哭一頓。」笑說家人還是他低潮時的最佳良藥。 ▲朋憲抖音的粉絲坐擁23萬。（圖／朋憲抖音） 《原子少年》粉絲可以透過beanfun！票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。 ▲朋憲透露家人還是他低潮時的最佳良藥。（圖／記者陳明安攝）
票選活動網址：
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