高雄今新增2699 陳其邁推「3高1低」新防疫策略
高雄今(4)日新增2699例確診個案，疫情明顯趨緩，市長陳其邁表示，接下來防疫重點將以「3高1低」為主要對象，也就是高齡、慢性病等高風險族群、高風險長照機構及低疫苗注射率族群，陳其邁也重申，打疫苗是最簡單有效的防疫方式。
衛生局簡任技正潘炤穎也針對今天疫情分析表示，中央今公布高雄2719例，扣除轉銜20例，高雄市實際新增2699例，其中在社區採檢站，視訊判快篩陽的個案數都明顯下降，根據統計，65歲高齡長輩確診數也下降到382人的新低點，目前市內針對65歲以上合併慢性病史的長輩持續投抗病毒藥，投藥率達78%。
陳其邁指出，受假日效應，今天公布的確診數是周日的數字已降到2699例，與北部的發生率接近。面臨暑假到來，高雄的防疫重點會擺在「3高1低」對象，現在高市65歲以上長輩投抗病毒藥的投藥率接近8成，高風險住宿型長照機構，投藥率達97%以上，且每案列管，以達到風險管控。
陳其邁也指出，目前合約診所仍有多種疫苗供民眾預約施打，兒童青少年BNT疫苗接種也進行中，7月8日起會再針對長輩發放通知單，施打第3第、第4劑者同樣可獲700元禮券並領2支快篩。