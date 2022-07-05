特企／想美白又怕受傷害？刷樂αWHITE為你淬鍊溫柔力量

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許多人追求牙齒美白的兩難，刷樂都聽見了！成立30多年來，從牙刷開始，不斷累積消費者回饋、傾聽大家的需求，才發現多數人能選擇的市售美白牙膏，常以過氧化物處理色素沉澱，但反而可能引發許多傷牙的風險。這也讓刷樂開始思考：「如何給每個人一個既溫和，又能真正看見效果的美白牙膏？」
歷經數年尋找，鑽研比較海內外無數美白成分，最終，我們在珍貴的「日本珍珠」上找到答案！刷樂αWHITE 科研白牙膏，從研發到上市歷時4年，累積無數回合的測試調整，終於成功將天然珍珠化為不傷牙齒的微米粒子，由日本原裝，創造更溫柔有力的牙齒美白新選擇！
微米級細緻粒子 有效美白不傷琺瑯質
琺瑯質是人體最堅硬、礦化程度最高的組織，保護牙齒內部較為脆弱的部分。但牙醫師特別提醒，琺瑯質雖然堅硬，卻也最怕酸蝕，一旦耗損，就會失去保護功能。
我們每天的飲食，像是茶、咖啡，都會在齒面累積色素和污垢，許多女性為了追求快速美白，但反而經常造成牙齒受損、痠軟。
想在不傷害琺瑯質的前提下美白牙齒，就需要使用更天然、更柔細的成份。刷樂「科研白極緻亮白牙膏」精選日本頂級珍珠粉，不同於多數美白牙膏常用的化學研磨劑Calcium Carbonate(碳酸鈣)，透過日本科研技術，將珍貴的天然珍珠研磨成微米級粒子，不僅微細且質地比牙齒表面軟，才能在美白作用同時，也不傷害琺瑯質，讓美白牙膏也能安心天天使用，恢復齒色更能見效。
持續使用二週 3階段溫和亮白超有感
牙醫師建議，比起一步到位，卻會傷害牙齒的美白方式，從日常中建立溫和、漸進的美白習慣，才能讓牙齒白得更健康自然。科研白極緻亮白牙膏，透過3階段進階式美白，實驗證明持續使用二週，就能有感提亮2色階，還你牙齒原本的自然亮白。
第1階去漬：溶解頑固牙漬
有助於去除外源性著色問題，軟化並溶解附著於牙齒表面色素，讓牙齒重現自然亮白。
第2階提亮：溫和拋光提亮
微米級日本珍珠粉，溫和清除齒面累積的汙垢、牙漬，不用傷害琺瑯質，就能改善牙齒暗沉、泛黃等問題。
第3階鎖白：預防色素沉澱防護膜
SPP鎖白因子，在牙齒表面形成一層防護膜，阻擋色素沉澱，長效鎖白，保持亮白光澤。
刷樂αWHITE科研白系列牙膏 護齦、美白一次實現
想使用美白牙膏，但牙齦的大問題，卻讓你總是無法顧及美白的需要？刷樂科研白系列，現在也同步推出「牙齦護理牙膏」。透過牙周賦活Gum Vital科技，深入牙齦溝，由內抵禦牙菌膜增長，有效清除會讓牙齦萎縮、出血的細菌，讓牙齦組織可以修護得更加強健，長期使用可預防牙周病發生，從此，同時兼顧牙齦護理和牙齒美白，不再是奢求！
限時活動！登錄發票就抽 MacBook Pro
為慶祝刷樂首創αWHITE科研白系列牙膏上市，凡於活動期間2022/7/1~2022/8/31，購買刷樂系列商品，滿額$299，登錄發票即可抽MacBook Pro (13吋256G /市價$39,900) 等好禮喔！