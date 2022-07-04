專家憂BA.5傳染力強讓疫情再升溫 莊人祥揭「2招」攔截
中央流行疫情指揮中心今（4）日，公布國內新增23,118例COVID-19確定病例，分別為23,045例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。新增本土確診數創下近2個月新低，疫情持續下降，不過有專家示警，認為BA.4、BA.5的傳播力強，可能會讓疫情再度升溫。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，BA.4、BA.5傳播力雖強，但重症率沒有提高，會持續加強邊境管制、疫苗施打，靠這2招來防堵疫情。
指揮中心宣布今日新增112例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例；截至目前，國內累計檢出238例Omicron亞型變異株BA.4 (36例)及BA.5 (202例)境外移入確定病例。
對於有專家憂心BA.4、BA.5在社區傳播後會讓疫情升溫，甚至重新回到單日確診8萬人以上的高峰，對此，莊人祥表示，會加強邊境管制和疫苗施打，另外莊人祥也說明BA.4、BA.5的傳播力雖強，但重症率沒有比較高，呼籲民眾積極接種疫苗，就可以降低變異株對社區的威脅。
之前醫療應變組副組長羅一鈞談到BA.4、BA.5病毒株入侵台灣時，便指出只要持續加強接種疫苗，再加上曾自然染疫的群眾產生的保護力，社區有一定程度的防火牆，可以避免造成大規模流行。（編輯：倪浩軒）
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