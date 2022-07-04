暑假出國人數飆升　專家建議：做健康風險評估、檢視保單

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部日前盤點防疫相關量能，評估每週入境總量提升到4萬人仍可負荷，但指揮中心發言人莊人祥表示，今天上午已召開跨部會討論，考量上週全球疫情升溫，可能與暑期旅遊及BA.4和BA.5變異株流行增加有關，加上國內也進入暑假、人流會增加，並擔憂BA.4、BA.5進入國內，邊境管制仍維持現行狀況，暫時不會放寬2.5萬人總量管制，會持續觀察國內確診病例跟中重症比例，另外也要視疫情發展及醫療量能，滾動檢討邊境檢疫措施。
李奇嶽表示，7月1日出境人數就破6000了，可預料未來入境人數也會慢慢增加，且許多外國僑胞回不來、戶籍都快被除籍了，希望指揮中心在防疫量能許可下，能夠再放寬入境總量。
另外，他指出，目前民眾出國旅遊最擔心的就是不小心在國外確診，該怎麼辦？若在歐美國家確診、住院的話，得付出天價醫藥費，但我國保險業者已全面停售海外突發疾病險（通常附加在旅遊平安險當中，主要用在國外有診療需求，保險能給付相關支出），這對旅客來說相當沒保障、也提高國人出國旅遊的風險，民眾只能購買價格較高的海外醫療險，或是請旅行業者協助投保當地的旅遊意外相關保險，像日本就有規劃旅行健康保險。
公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，防疫措施要看國內外疫情的變化、對社區傳播風險及醫療量能的影響，來做出判斷；以目前3+4實施後，對國內確診個案數，沒有明顯社區傳播風險的變化，且染疫人數每週皆以8000至10000例趨緩，走向仍未改變，只是看到國外疫情變化，而暫時維持入境總量2.5萬人，若下週看到國外疫情雖升溫但沒造成流行，相信指揮中心每週都會滾動修正、放寬入境人數。
至於何時有望放寬到0+7？洪子仁指出，應該是實施1個月後、7月15日才會啟動檢討，主要看3+4對醫療量能有無影響、社區傳播風險有無增加疑慮、以及當時國外疫情變化，而這段期間確診個案數是否有回升現象，觀察重點要擺在北北基桃，這陣子人流、車流、民眾社交活動有增加趨勢，要檢視確診個案數有無變化跟波動，這將影響7月15日後的邊境檢疫作為放寬或維持。
對於民眾出國旅遊染疫的建議。洪子仁說，出國旅遊前，要先了解該國的防疫、檢疫政策；考量自身健康風險評估，包括健康狀態、是否打過3劑疫苗等，若屬高齡、疫苗未打滿，就不要在這個時間出國，以免增加染疫風險；檢視己身保險有無保障在當地確診的醫療費用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。