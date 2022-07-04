今午後超大雷雨「它」害的！明後兩天也要小心 週四熱翻
今（4）日午後熱對流發展旺盛，各地都下起大雷雨，尤其新北市、桃竹苗一帶雨勢相當猛烈，新北市山佳在下午3時左右測得時雨量高達92.5毫米，大雨來得又快又急，不只連台北101都被烏雲和豪雨掩蓋快看不見，新莊、五股、三峽等多處地區出現積淹水情況。中央氣象局表示，今日午後對流發展會這麼旺盛，主要是受到西南風帶來的大量水氣影響，導致大氣環境相當不穩定。明後兩天（7/5~7/6）天氣與今日相當類似，依舊維持上半天晴朗炎熱、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，局部地區極有可能再次出現短延時強降雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。
截至今日傍晚5時30分為止，氣象局持續發布豪雨特報，受到西南風及午後熱對流發展旺盛影響，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、苗栗至雲林、南部、南投、東半部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。另外氣象局也發布大雷雨即時訊息，目前新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣仍要留意有大雷雨。預計入夜後各地雨勢才會逐漸趨緩。
氣象局預報員黃恩鴻指出，雖然颱風逐漸遠離，但台灣附近整體仍維持西南風影響環境，水氣偏多天氣不穩定，容易激發午後熱對流發展，明後兩天各地依舊要嚴防午後大雨或豪雨，預計周四（7/6）起隨著太平洋高壓逐漸西伸，午後對流範圍會慢慢縮小，雨勢也會稍微趨緩一些，但山區仍要留意可能有較大雨勢。
黃恩鴻說，週末到下週一（7/9~7/11）受到太平洋高壓籠罩影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱地餓天氣，午後雷陣雨範圍以山區為主，西半部地區也有局部短暫雷陣雨。整體而言，週三之後天氣會越來越穩定，但相對來說就會明顯偏熱，民眾外出要注意防曬。
氣象局預估，未來一週西半部地區高溫約攝氏34到35度，東部地區高溫約攝氏32到33度。天氣高溫炎熱，氣象局也持續發布高溫資訊，明（5）日中午前後，台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，高溫上看攝氏36度，請民眾注意。