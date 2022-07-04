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有感倪匡過世！黃明志點港現況　「精神隨藝術家消失」

▲黃明志發文悼念倪匡過世，直言：「香港的藝術創作精神，也隨著這些偉大的藝術家的離世。」（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志發文悼念倪匡過世，直言：「香港的藝術創作精神，也隨著這些偉大的藝術家的離世。」（圖／亞洲通文創提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-04 18:10:27

作家倪匡於昨（3）日傳出過世消息，享壽87歲，除了是作家外，他也是編劇、節目主持人等，與演藝圈有著很深的淵源，與金庸、黃霑和蔡瀾並稱為「香港四大才子」。有「大馬鬼才」美稱的黃明志今（4）日在社群媒體上發文悼念，直言：「香港的藝術創作精神，也隨著這些偉大的藝術家的離世。」

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黃明志表示，曾有人問他「為何作品那麼大膽？」他的回答都是從香港人身上學來的，「在那個自由奔放的年代，香港的音樂、電影、書籍、漫畫等等藝術作品，影響了世界各地的華人，甚至非華人，作品題材之多變和大膽，讓這個小小的地方躍上了國際舞台，讓世界關注。相信這裡有很多人都跟我一樣，是看著這些作品長大的。反觀現在，那些曾參與過香港最輝煌的創作時代的人，不是跪了，就是走了，讓人不勝唏噓。」

▲黃明志悼念倪匡。（圖／翻攝黃明志臉書）
▲黃明志悼念倪匡。（圖／翻攝黃明志臉書）
黃明志提到，倪匡的書他幾乎每一本都有買，從小就看倪匡的小說、電影，「從他的作品裡面，除了看到滿滿的創意，還可以看到真正的創作自由，思想自由，言論自由的精神，這些都對我後來的創作有著很深的影響。」黃明志讚許表示，倪匡根本不怕被針對，也不怕會影響自身的利益，這才是創作人追求自由的意志，「而香港的藝術創作精神，也隨著這些偉大的藝術家的離世，和某些被錢收買而逝去的靈魂，慢慢的跟著在消失中。」

▲倪匡過世。（圖／翻攝新笑傲江湖M臉書）
▲倪匡過世。（圖／翻攝新笑傲江湖M臉書）

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