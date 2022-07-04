鴻海6月、Q2、上半年營收　皆創歷年同期新高

鴻海今（4）日公布6月營收達新台幣5262 億，月增 5.71%，年增 31.02%，為歷年同期新高，優於公司預期。今年第二季營收為 1 兆 5104 億，季增 7.26%，年增 11.30%，同樣也是歷年同期新高。而累計今年上半年，前 6 月營收為 2 兆 9186 億，年增 8.08%，同樣也是歷年同期新高。展望第三季，鴻海持審慎樂觀的態度，對全年度的展望也提高，認為表現將優於公司原先持平的預期。
鴻海2022 年 6 月營收5262 億，較上個月的4978億元成長5.71%，也較去年同期的4016億元成長31.02%，為歷年同期新高，（次高為 2021 年 6 月營收 4,016 億），優於公司預期。第二季營收為 1 兆 5104 億，較上一季成長 7.26%，年增 11.30%，為歷年同期新高（次高為 2021 年第二季營收 1 兆 3,571 億）。累計今年前 6 月營收為 2 兆 9186 億，年增 8.08%，同樣為歷年同期新高（次高為 2021累計前 6 月營收 2 兆 7,005 億）。
2022 年 6 月營收5262 億中，如比較上個月則是「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」 皆達雙位數成長，年對年表現同樣四大產品都有強勁雙位數增長，優於公司預期。
第二季營收1 兆 5104 億元，其中「雲端網路產品類別」季對季有雙位數成長表現，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」亦有正成長表現。至於年對年，四大產品類別皆為正成長，其中「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」年對年皆達雙位數成長。
今年上半年、累計前 6 月營收中，四大產品類別年對年皆有正成長表現。其中「雲端網路產品類別」年對年強勁雙位數成長，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」年對年也有顯著成長，均優於公司預期。
展望第三季，鴻海表示審慎樂觀，但仍需要密切觀察通膨的後續發展。以目前能見度而言約與市場預期相當，若與去年同期相比，則可望顯著成長。目前公司對於全年度的展望也提高，表現將優於公司原先持平的預期。