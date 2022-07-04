杭特拜登再陷貪腐風波 筆電有谷歌高層、對中官員名單
美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）自2020年拜登選舉期間就充滿爭議，不僅性醜聞連環爆，日前還被外媒掀出筆電內有著包括負責監督美中關係的美國高級官員以及至少10名以上的谷歌高層的連絡電話，此前杭特已被爆出持有來自美國、中國的合夥人的中國企業股份，他的公司便能透過海外交易大筆獲利，此番消息再度曝光也引來了杭特拜登與中國之間利益往來的敏感話題。
杭特拜登長期活躍在中國經營事業，根據《紐約郵報》指出，在拜登2008年至2016年擔任歐巴馬任內副總統期間，許多美國政府官員便幫助杭特拜登在中國實現他的商業抱負，截至2019年為止，杭特透過在美國註冊的「Skaneateles L.L.C.」公司，持有「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」10%的股份，該公司過去曾幫助中企買下剛果最大銅鈷礦場，獲利豐碩就連中國銀行也有入股該公司。
報導指出，杭特在父親任期內受到中國富商們的款待，儘管杭特聲稱只是提供諮詢服務牽線，但例如中國能源大亨、華信負責人葉簡明就曾以服務費的名義向杭特的律師事務所電匯了數百萬美元，還曾經贈送了他8萬美元的鑽石作為禮物；先前美國NBC電視台更是透過分析杭特拜登的筆電，發現特拜登的公司在2013到2018年，短短5年內海外交易的獲利金額高達1千1百萬美金（約新台幣3百多億元）。
此外，從杭特筆電中還分析出杭特與多名Google高層有著密切會議與往來，旗下甚至有公司代表民主黨全國委員會在Google舉辦大型籌款活動，報導更稱如同許多矽谷的科技公司和員工，Google也是拜登和民主黨的可靠搖錢樹；杭特拜登曾多次親訪加州總部，向這些核心主管們遊說鼓吹海外投資的益處。
隨著即將到來的美國期中選舉，杭特拜登「選舉前爆醜聞」的魔咒是否會釀成更大的風波還有待後續觀察，目前多數被點名的Google核心高階主管都尚未做出回應。