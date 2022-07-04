名家論壇》單厚之／蔡英文真的「等一個仁」？

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羅致政的分析當然有道理，未來的陳時中也會面臨相同的問題。但羅致政6月30日才說自己「在牛棚熱身隨時做好準備」，結果3天後就宣布不選。顯然，羅致政是認知到情況有變、提名無望，所以趕快自己找台階下。對照吳秉叡的表態可以看出，即便新北市長是一場必敗的選戰，但在蘇系的眼中，即便是輸也要挑人，羅致政連替民進黨輸的資格都沒有。
陳時中一直是民進黨鎖定的台北市長候選人，但近期卻傳出民進黨雙北佈局一直無法確定，是高層在「等一個『仁』」，希望勸說陳建仁參選台北市。陳時中則藉著羅致政的機會向黨中央喊話，抱怨高層沒有處理林佳龍一再表態要選北市的問題，還有人放出陳建仁的風聲，讓陳時中淪為「備胎」，所以才萌生退意。
陳建仁在民進黨內有很高的聲望，但卻是一個相對比較冷、不太有群眾魅力的人。陳建仁選北市，好處是不像陳時中有很高的「仇恨值」，但也可能出現選情「不夠熱」的問題，利弊得失很難說。唯一看得到的好處，就是避免萬一疫情再次升高，指揮官卻「落跑」選舉的政治風險。
但眾所周知，陳建仁是蔡英文制衡賴清德的王牌，所有的佈局都必須將此列為優先考量。陳建仁參選北市的尷尬之處在於，萬一陳建仁真的選贏了，立刻就動彈不得，蔡英文手中就少了這張牌；萬一陳建仁選輸了，則是更糟的局面。
正如羅致政所舉的例子，民進黨的確有不少選輸卻更上一層樓的例子，但不管蔡英文、游錫堃、蘇貞昌都是在一對一的艱困情況下，打出了很好的氣勢，才有了雖敗猶榮的評價。而今年北市蔣萬安和黃珊珊都不是超強，理論上在「三腳督」格局下，民進黨頗有機會拿下北市，這種情勢下如果陳建仁出馬卻沒有選上，政治行情必然跌入谷底，再難翻身。
贏也不是、輸也不是，陳建仁出馬選北市，對蔡英文而言絕對不是好選擇。除非真的認為陳時中「落跑」的政治風險過高，或是認為年底大選情勢不妙，才可能把陳建仁這個活棋下「死」。但從新北變化的脈絡來看，顯然民進黨高層對於選舉並沒有那麼的憂心。
羅致政的不選，是因為民進黨內的派系因素，等不到高層關愛的眼神；陳時中的以退為進，同樣是因為派系的問題，所以期待高層關愛的眼神。但民進黨的派系鬥爭越來越檯面化，等到年底大選後，各派系版圖確定，必然開始「英後時代」的部署，民進黨的內鬥也會更加腥風血雨，屆時的蔡英文未必還能壓得住。
●作者：單厚之／資深媒體人
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