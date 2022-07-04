太慢了！貓咪肚子餓伸手「敲碗催飯」　網笑：吃貨無法等

就說不能餓到吃貨貓，否則牠會進化成人啦！貓咪不僅長相可愛令人療癒，還是一種很聰明的生物，有時牠們看人類示範幾次，就會記在腦海裡，等到哪天不經意使出，就會讓人又驚又喜。日本就有一隻貓咪這天因為一支影片而爆紅，竟然是跟牠「肚子餓」有關？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了三隻貓咪，分別是貓老大「Kosuke（中）」、老么「Kokota（左）」以及老二「Koma（右）」。（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲其中老大Kosuke是個吃貨，對飲食經常展現出強大的執著。（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲過去牠只要肚子餓就會按鈴。（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）日本一名飼主家裡養了三隻貓咪，其中老大貓「Kosuke（コスケ）」是一隻4歲半的小步舞曲貓，也是家中最聰明的一隻喵星人，因為牠非常懂得表現自己的「意願」。過去飼主曾經教導Kosuke「按鈴」就有零食吃，而牠日前又更進化了，只要肚子一餓，就會站在空碗前，伸出一隻小手手不停撥弄空碗，發出「ㄎㄨㄤㄎㄨㄤ」的噪音直到引起奴才的注意，模樣彷彿在抗議地說：「碗都空了，朕肚子餓了，還不外點來放飯！」▲這天Kosuke發現貓碗裡空空如也，但是肚子又餓，於是牠伸出小手手……（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲Kosuke（敲碗）：來人啊，朕肚子好餓，碗裡怎麼都沒有飯飯呢？（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲Kosuke：奴才你看看，朕都餓到瘦了，還不快放飯？（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲Kosuke的各種敲碗。（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）▲只能說吃貨的潛力大，肚子餓都能立刻成精！（圖／IG帳號kosuke_maeda0103）Kosuke的影片被分享到專屬IG上，才短短5天就吸引超過50萬人次按讚，許多網友都紛紛留言：「成精了」、「千萬不能餓到吃貨」、「好聰明的貓咪」、「結果一整天都在敲碗（笑）」、「只能換塑膠碗了」現在一起來看看Kosuke的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 コスケ☆コマ☆ココタ☆コイ（@kosuke_maeda0103）分享的貼文狗誤闖禁地！虎斑貓炸毛「多影分身」 網笑：遇見大Boss貓咪小時候超萌！2年後飄江湖味 網愣：養到詐騙集團？奴才驚見飯鍋長出「毛妖精」！牠一臉傲嬌：我的晚餐呢？以為是羊駝！貓主子「嘴邊肉」超浮誇 奴笑：胖臉好吃虧