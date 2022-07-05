女星DIY變「狗啃的」！無法控制情緒痛哭 認有失調困難
林曉培宣布加盟新東家「杰思國際娛樂」，日前舉辦全新巡演「林曉培快樂唱LIVE SHOW」高雄安可場，為了這次開唱，他竟然自己動手剪髮，卻把頭髮剪成狗啃的樣子，只好趕緊找設計師補救。
睽違三年再辦個唱的林曉培無愧「LIVE女王」稱號，重新演繹超過20首經典歌曲，首次嘗試線上直播的她為了高雄及香港歌迷，光是排歌單就傷透腦筋，甚至還因此失眠快一周，自認壓力山大的她特別選唱了台語經典《愛拚才會贏》及粵語金曲－張國榮的《追》、 Beyond的《海闊天空》，林曉培表示：「雖然我的粵語沒有到非常標準，也有很多話來不及講，但我希望能用歌曲來表達我對大家的感謝及情感，相信歌迷們應該能感受到。」不過林曉培坦言所有歌曲中自己最害怕唱的「大魔王」歌曲就是《追》，自曝在彩排時唱到一半哭了好幾次，她表示：「這首雋永好歌其實之前唱過，事隔多年再重新翻唱，發現過往人生經歷累積讓這首歌變得情感很重，結果反而很怕唱到一半無法控制情緒，加上又要發音標準，所以每次唱理性跟感性都在打架，人家是思覺失調，我這次反而有點『歌唱失調』的困難！」
除了費心思排歌單練唱外，林曉培為了這次演唱會「變髮圖強」把自己留了多年的長髮剪短及染了一頭亮麗超美髮色，原本想說給歌迷一個新氣象新感覺的她沒想到在過程中卻出「意外」，在開唱前一天還臨時找造型師「救髮」！林曉培笑說：「這是我第一次我自己DIY剪頭髮，本來想說夏天來剪個清爽短髮，結果弄巧成拙剪出來像狗啃，一心想把頭髮剪短的我只好前一天急忙找一次造型師設計補救，除了剪美美造形外，已經10年沒染頭髮的我乾脆一不作二不休加染，就這樣花了7個小時來改變造型！」