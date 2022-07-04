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侯友宜躲「恩恩案」卻稱被羞辱　林鶴明嘆：因果必有報

▲根據民調，新北市民普遍不滿侯友宜處理恩恩案的方式，其連任之路恐添變數。（圖／資料照）
▲根據民調，新北市民普遍不滿侯友宜處理恩恩案的方式，其連任之路恐添變數。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-04 18:27:362022-07-04 18:31:16

恩恩案延燒至今，新北市長侯友宜與新北市政府的處理態度與方式持續引發譁然。侯友宜上個月初更強調，民進黨副秘書長林鶴明對其的批評是「羞辱」，自己不會做秀，只會解決問題；對此，林鶴明晚間表示，到現在侯市府都還沒有正面回應處理此事，「我想告訴侯大市長，經過一個月你和新北市府的作為，證明羞辱你的人不是我，而是你自己」，現在媒體關注度自然會降低，新北市府一定竊喜終於大數據看不到「恩恩」這兩字了，但是因果必有報。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲林鶴明表示，過了一個月，新北市政府一定竊喜終於大數據看不到「恩恩」這兩字了，但是凡走過必留下痕跡，因果必有報。（圖／記者黃宣尹攝）
林鶴明說，6月2日侯友宜在新北市議會和國民黨議員一搭一唱，說他不會做秀，只會解決問題，點名說自己羞辱他；今天7月4日，經過一個月，恩恩案除了出現好幾位吹哨者外，加上錄音帶遭週刊全揭露，基層消防員跳出來指證新北市消防局全力演出欺矇恩恩爸，再加上恩恩爸公開表示，不認為侯友宜會將完整的送醫資料報告提交中央，最終，恩恩爸爸決定提出國賠一元，希望透過司法手段得到真相。

林鶴明說，恩恩爸爸提到，他從5月29日深夜臉書Po文到現在已經一個月，但在苦苦追求的真相後，卻還是無法拿到最關鍵的拼圖「橫向通聯錄音（相關紀錄）」，讓他感到非常的失望也無法理解「新北市政府這個大官府，為何手握這麼大的公權力，卻不願意面對問題，解決問題，一直不願意拿出關鍵的證據，也不願意行政調查，在議會提出專案報告」。

林鶴明說，自己在過了一個月，決定把侯友宜一個月前在新北市議會大言不慚說他不會作秀只會解決問題的新聞再貼一次。「我想告訴侯大市長，經過一個月你和新北市府的作為，證明羞辱你的人不是我，而是你自己。我原封不動送還給你，你就是只會政治表演，還好意思說你打了很多電話，恩恩爸爸的電話，你敢接嗎？」。

林鶴明表示，過了四個禮拜，媒體關注度自然會降低，社會也會關注其他的議題，新北市府一定竊喜終於大數據看不到「恩恩」這兩字了，但是凡走過必留下痕跡，因果必有報。

另針對今日有媒體公布新北市民對新北市男童恩恩案的民調，其中有高達7成5的民眾認為新北市政府應進行內部行政調查，並有超過5成民眾認為消防局及衛生局有疏失，民進黨發言人黃彩玲表示，此次民調再次驗證，恩恩爸及新北市民想看到的，不是侯市府脅迫消防基層演出的假象，或是重複跳針「交給司法」卻毫無作為的推托，而是造成此次延誤送醫治死的真相究竟為何。

黃彩玲進一步表示，根據媒體報導，恩恩的爸爸將重新銷假上班，但全民對於恩恩不幸離世的真相調查、以及對於侯市府的監督並不會因此「下班」，侯友宜再不坦然面對檢驗、進行行政調查，將難逃新北市民嚴格檢驗的重大難關。

黃彩玲也強調，此次民調也傳達，恩恩案已是新北市民強力關注的事件，大眾對於恩恩不幸離世的真相調查、以及對侯友宜和新北市的監督並不會隨此「下班」，侯市府切勿因此僥倖想要矇騙過關，否則年底的選舉，將會是侯友宜難以面對的難關。

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