中研院士會議開幕　關注前瞻科研議題、擘劃學術研究方向

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蔡英文表示，此次院士會議在全球疫情影響下順利舉行，意義格外重大，盼透過院士們共同討論，為國家擘劃願景，一起推動台灣的進步發展。
中研院院長廖俊智致詞時表示，4年前、第33次院士會議結束以來，中研院持續拓展新知識領域，也有許多具開創意義的重要發現，包括數理科學領域研究人員與全球科學家攜手合作，參與「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫，成功拍攝銀河系中心的黑洞影像；生命科學領域研究團隊發現細胞分裂過程的第3種可能性「無合成分裂」，顛覆過去百年來細胞分裂學說，對未來探究細胞生理機制有革命性影響。
人文社會科學領域，近期與美國西雅圖華盛頓大學共同召開第4屆「台灣研究世界大會」，邀請美洲、歐洲、亞洲各領域傑出的台灣研究專家與會，此大型國際會議為台灣研究建立起堅實的世界性學術交流平台。
人類社會面臨的問題日趨複雜且迫切，廖俊智說，中研院將持續整合院內研究能量，組成跨領域團隊，投入前瞻研究，也提供年輕研究人員發揮空間；設立台灣量子科技研發基地，引領我國量子科技發展；在人文社科領域推動「未來社會」研究課題等。
廖俊智表示，中研院除致力創造研究成果外，也積極關注世界各地科學社群發起的行動，如今年發起「烏克蘭學人獎學金計畫」，提供烏克蘭學者及學生來台延續學習和研究的機會，善盡世界公民責任，盡力提升台灣的國際影響力。
中研院指出，今天開幕式主題演講，邀請到2位國際重量級科學家，以線上視訊演講，分別是美國國家科學院院長瑪西婭·麥克納特（Marcia K. McNutt）與日本理化學研究所理事長五神真（Gonokami Makoto）。
瑪西婭·麥克納特以「無盡的前沿」為題，分享尖端科學與現代公民生活的互動性；五神真以「社會變遷：學術界的角色與發展策略」為題，分享科學界如何藉由知識進步，參與實現社會的包容及永續發展。