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民團陳情陸海空交通「解嚴」　交通部嚴管：不會懈怠

▲今（4）日多個民間團體至交通部前舉辦記者會，宣布9日將舉辦「交通解嚴大遊行」，包含台灣機車路權促進會、313反不平等空域聯盟、台灣開放水域聯盟等。（示意圖／美聯社）
▲今（4）日多個民間團體至交通部前舉辦記者會，宣布9日將舉辦「交通解嚴大遊行」，包含台灣機車路權促進會、313反不平等空域聯盟、台灣開放水域聯盟等。（示意圖／美聯社）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-04 18:29:54

今（4）日多個民間團體至交通部前舉辦記者會，宣布9日將舉辦「交通解嚴大遊行」，包含台灣機車路權促進會、313反不平等空域聯盟、台灣開放水域聯盟等，針對陸海空等多項交通部主管事項進行陳行，而交通部則回應，尊重社會各界表達意見的權利，並將持續與社會各界共同推動提升陸海空運之運輸安全。

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有關313反不平等空域聯盟針對遙控無人機管理機制陳情放寬「以自然人身分直接申請夜間飛航」及「持有操作證照者屆期換證不須重考並延長為5年1換」等兩項訴求，民航局表示，考量夜間飛航須掌握周邊操作環境，故操作人應須充分瞭解周遭障礙物並事先規劃飛航路線，無人機亦須配有夜航燈等安全措施，爰從事夜間飛航活動仍應由民航局審查通過且具安全及風險管理能力之法人團體執行。

至檢討操作證屆期換證部分，民航局說明透過每2年屆期換證機制係為確保操作人持續具備必要知識與技能，民航局並放寬屆期日後6個月內仍可線上申請換證，亦有助於操作人充分準備應試。目前我國對遙控無人機管理制度均係基於維護公共安全及航機運作安全所制訂，其與歐盟、美國、日本等先進國家作法一致，並無特殊差異，本部亦將與民航局持續掌握國際間無人機管理機制，並滾動調整我國遙控無人機管理法規。

針對臺灣開放水域聯盟的訴求，希望廢除水域惡法，檢討發展觀光條例第36條、第60條，另外開放水域活動、訂定應注意事項，交通部表示，依發展觀光條例第36條為保障遊客安全之規定，由觀光局訂定「水域遊憩活動管理辦法」，該辦法為落實維護遊客安全，各水域遊憩活動管理機關可「規劃限制」及「禁止」水域遊憩活動。另為朝水域開放目標邁進，海洋委員會近年亦已完成「危險海域劃設原則之研究」及「風險海域劃設與管理策略研擬研究」等相關研究報告，研擬各級風險海域對應之管理策略，可供相關水域遊憩活動管理機關參考。

此外，針對相關機車路權團體訴求開放自由待轉、廢除禁行機車、允許機車上國道，交通部表示，各道路主管機關都可在不修法下，各自依權責檢視所轄道路的交通狀況及管理需要，研議相關取消禁行機車道或開放機車可直接左轉，交通部也請運輸研究所持續邀集各道路主管機關透過事故碰撞型態導向設計範例增進路口安全改善。

有關省道台9線蘇花改及南迴改部分，公路總局已開放大型重型機車通行，後續公路總局也將啟動評估蘇花改開放普通機車行駛；至於開放大型重型機車行駛高速公路，於106年及109年針對大型重型機車訂定安全、秩序及行為指標，並辦理觀察檢核，但安全、秩序、行為三項檢核指標及民意調查目前都未達到指標檢核。對於機車路權團體訴求，交通部將於維護國人共同使用道路空間安全下，持續與社會各界溝通討論滾動調整相關措施。

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