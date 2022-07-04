快訊／消失72天！朱俐靜過世　享年40歲

參加《超級偶像3》獲得冠軍出道的歌手朱俐靜，在2020年被診斷出乳癌，直到去年1月才對外公開此事，去年10月出席活動後，便鮮少公開露面，IG貼文則是停留在4月，沒想到近來傳出她已經過世的消息，震驚演藝圈。
對於傳聞，朱俐靜的臉書發文：「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」
朱俐靜去年1月舉辦發片記者會時提到自己在2020年去醫院檢查時，發現罹患乳癌，經過定期藥物治療後，狀況穩定，她提到在得知罹癌的時候很驚訝，「我一直覺得自己滿健康，沒有想過自己會得。」至於有無開刀、化療等狀況，她僅表示家裡有長輩，所以不願意多談細節，據悉她是進行自費標靶自療，被問到醫藥費，朱俐靜回應：「都在控制範圍。」朱俐靜坦言雖然心情受到影響，但還是努力錄製專輯，而她也把這些抗癌心情寫進歌曲中。此外，朱俐靜的IG最新貼文停留在4月23日，消失72天卻收到她離開人世的消息，讓人哀傷不已。