美國境內猴痘確診460例 美傳染病專家示警：有失控風險
世衛組織（WHO）近期提到猴痘病毒在非洲以外的50餘國被發現，隨著病歷數量不斷增加，病毒是否能控制得宜不繼續散佈成為各國防範重點。根據美國媒體報導，當地傳染病和公衛專家警告拜登政府對於猴痘疫情的戒備不夠，如今美國有疫情失控的風險。
根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，目前全美共檢測出460例猴痘確診病例，美國CDC指出，猴痘病毒主要的傳播途徑仍是接觸傳染，與新冠肺炎不同較不容易透過空氣傳播，在猴痘進入社區的風險日益增加的情況下，仍建議保持社交距離，出門在外可攜帶酒精，可有效殺死病毒並降低感染風險。
不過全國性傳染病主管聯盟（NCSD）執行長哈維（David Harvey）認為，美國政府對待猴痘病毒的態度太慢，包含提供疫苗、簡化病毒篩檢和獲得最佳療法等行政程序皆過於冗長，「表示我們未能控制住這波疫情」。
此外，專家也表示，全美460例猴痘確診這個數字肯定是「被低估的」，因為全國還有許多可能被感染的人，因為沒有機會進行檢測而被疏忽，但喬治華盛頓大學全球衛生客座教授安德魯斯（Jon Andrus）也表示，慶幸的是猴痘傳染力不像新冠肺炎那麼強，致命程度也不如新冠病毒。