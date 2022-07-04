機場混亂難解！罷工、票價貴　歐洲成「今夏最差旅行地」

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歐洲航班取消率是美國的2倍
不過看到歐洲，各式各樣的問題已經形成了「完美風暴」，包括高昂的機票價格、取消航班情況增加、各地機場罷工造成航空公司與機場人員不足，如今造訪歐洲任何一個主要機場，都可能會遇到相同的情況，即是冗長排隊人龍、班機延誤取消，而這些根本原因，都是因為航空公司和機場人員短缺而造成的。
根據航班追蹤網站RadarBox.com數據顯示，今年4月至6月期間，歐洲航空業者取消的班機數量是美國航空業者的2倍多。航班取消率也高於世界其他地區，光是在6月份，德國、法國、義大利和英國就有7870架次被取消。根據航空分析商Cirium數據，這幾乎是2019年同期取消航班數量的3倍之多。但6月也是歐洲的夏季旅遊旺季的開始，這也是為什麼歐洲成為今年夏天最不適合旅行之處。
航班取消、票價飆升
隨著航空公司縮減行程和取消航班，歐洲各地的機票價格也在飆升。根據Booking旗下美國旅遊服務搜尋網站Kayak.com數據，夏季熱門航線的價格比起去年同期高出了3倍之多，歐洲和美國之間的國際航線價格也上漲了2倍。
旅行問題恐需到年底才能解決
報導指出，歐洲各地的航空公司以及機場目前根本沒有能力應對每天大量湧入的乘客。後疫情時代航空旅行的復甦速度比多數專家預估的更快，也成為航空業難以重回正軌的原因。另外，在法國、西班牙、葡萄牙和比利時等國家近來發生了罷工，讓航班不得不減少。
現在想要搭飛機去任何地方旅行都比以往還要困難，正值旅遊旺季的歐洲更是如此。數以百萬計的旅客正從世界各地前往西班牙、法國、德國和英國等國家旅行。
由於航空旅行的需求高於整個歐洲航空公司和機場可用人員的數量，報導指出只能靠時間來解決，航空業者可能需要幾個月的時間，才能平復人力短缺和工會談判處理罷工的問題。在那之前，乘客可以選擇完全避開歐洲大陸，直到情況有所改善，或者必須先為旅行規劃其他備案。
德國漢莎航空執行長表示，情況可能要到年底才能恢復正常，這也進一步證明，前往歐洲以及在歐洲大陸內部旅行目前是一件困難的事。