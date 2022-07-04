名家論壇》黎榮章／張亞中爭取提名失利　深藍聲音式微？

我是廣告 請繼續往下閱讀
張亞中為何能一直保持討論度？觀察年內幾個他的高聲量話題，包括今年228，他緊扣時間點，在網路節目上與所謂深綠教授進行「藍綠對談228」直播，單日聲量2321則；3月俄烏戰爭開打後，張亞中也搭上時事議題，針對我國援烏克蘭表達意見，指烏克蘭很親中，要求政府應要烏克蘭承諾不出售武器給中國，單日聲量1614則，可發現，貫徹始終的深藍色彩，仍能使他持續發揮影響力。
顯然，單單「具備聲量」不足以構成國民黨提名市長候選人的條件。進一步比較柯志恩、張亞中的網路正負聲量，可發現張亞中雖聲量較高，但他的意識形態定位仍較難打入大眾市場，網路好感度偏低，今年以來負聲量大於正聲量，好感度只有0.51；反而柯雖無公職身份，但她身為黨內中壯世代、同時具有母親、學者等身分，其網路聲量相當難能可貴地，是正聲量大於負聲量，好感度為1.03。
觀察柯志恩的網路正面聲量話題，包括她在接受提名後，柯志恩表示「勇於承擔」，而面臨接連而來的挑戰與攻擊，她也不畏戰，例如她被朱立倫稱「陽光女孩」受群嘲，柯志恩自己說，當年她離開南部的時候確實是「陽光女孩」，現在是「陽光女孩的媽」以幽默化解；而面對論文造假質疑，柯志恩不囉嗦直接提告，斯毫不畏怯。不難想像，近年國民黨在高雄先後經歷罷韓案、市長補選等役，過程飽受負面攻擊重傷，急需推派形象較為正面、較不易陷入負面選戰的候選人來在深綠選區迎戰民進黨。
柯志恩在被正式提名後搶盡鎂光燈，聲量比張亞中多了不少，以網友針對兩人的留言量來看，網友評論柯的留言有1.1萬則，評論張的只有876則。觀察相關留言內容，可發現網友對柯志恩參選，態度不盡負面，雖然看衰她「不會當選」的意見聲量占32.2%最多，但祝福柯志恩、祝福高票當選的留言，聲量合計也超過20%，也其他意見均止於揶揄，例如笑她口誤把衛武營說成大武營，或者重提2020年韓國瑜為她站台時所講的「美白小腿」的故事，聲量約占25%，不過這些訕笑都不到仇恨或謾罵的程度。
而張亞中部分，似乎只剩下深藍支持者抱團取暖，在與張亞中有關的網路討論中，要求黨中央辦理初選的意見最多占20%，為張亞中加油、支持張亞中的意見則依序佔16%、13%，甚至有10%的網友支持他脫黨參選，這些論調與羅智強的網路支持者並無二致。
從桃園市長提名、高雄市長提名，可看出朱立倫的提名邏輯是摒棄太深藍極端路線的候選人，希望將黨拉回中道路線；加上他訪美時極力論述的「親美論」，不難看出朱立倫正著手調整黨的兩岸、外交路線，彷彿朱立倫終於意識到，若是再度提名色彩深藍的候選人，對於國民黨的選舉而言，只會越來越不利。但從輿情可見，民眾對他的嘗試，乃至於整個國民黨對中國的態度仍抱持懷疑，國民黨的支持者中，喜歡張亞中、羅智強的族群也仍保有能量，未來國民黨如何整合、擴大支持，需要用更多實際行動來說服社會大眾。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]