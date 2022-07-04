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朱俐靜乳癌過世！罹癌前分手12年男友　「走了也是一人」

▲朱俐靜過世。（圖／朱俐靜臉書）
▲朱俐靜過世。（圖／朱俐靜臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-04 20:04:322022-07-04 20:29:14

歌手朱俐靜2020年發片時，透露罹患乳癌，抗癌2年多，今（4日）不敵病魔過世，享年40歲，晚間她的家人發文證實，透露女兒已於3日平靜的離開大家。據悉，朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她曾說「不然就一個人好了」，如今突如其來的離世，讓人不勝唏噓。

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朱俐靜2020年診斷出罹患乳癌，一直到隔年1月接受訪問才公開此事，當時她透露正在積極治療中。去年10月後，朱俐靜就沒有再公開露面，臉書粉絲團幾乎都是由小編代為發文；直到今年1月，她才發文祝大家新年快樂，「感謝大家以各種形式跟我分享的愛。未來只會更好！我相信著、相信這個宇宙、相信著大家、也相信我自己，一切都是活的、有選擇的！！只要一起努力，都會好的。新年快樂各位勾錐兒，很想念你們」。

根據《自由時報》報導，朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她當時心情低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」。她也曾表示，家族沒有相關病史，不解為何會罹癌，但遇到也只能接受事實。

朱俐靜家人剛發文，表示朱俐靜已於3日離世，「總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒」。

▲朱俐靜傳過世，家人發出聲明哀痛證實。（圖／翻攝朱俐靜臉書）
▲朱俐靜過世，家人證實。（圖／朱俐靜臉書）

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