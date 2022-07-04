朱俐靜病逝！最後貼文惹鼻酸　網哀痛：去當快樂天使

參加《超級偶像3》獲得冠軍出道的歌手朱俐靜，在2020年被診斷出乳癌，直到去年1月才對外公開此事，去年10月出席活動後，便鮮少公開露面，今（4）日稍早家屬證實朱俐靜於昨（3）日過世，享年40歲，她最後的社群媒體貼文也跟著曝光。
朱俐靜家屬稍早在朱俐靜臉書貼出聲明，證實朱俐靜過世噩耗，「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！」
朱俐靜社群妹體上的最後貼文，停留在4月23日，內容分享關於急性骨髓性白血病的相關知識，「每年的4/21是世界急性骨髓性白血病日（AML Awareness Day）過去二、三十年來許多人把急性骨髓性白血病（AML）當成『絕症』，不過這樣的刻板印象將可望被打破，隨醫療進步，不僅大幅改善存活期，病患甚至有機會治癒。所以要提醒大家關於AML的小知識，若發現有下列症狀，要儘速諮詢內科或血液科，包含：臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛。」網友得知朱俐靜過世消息後，則是在貼文下留言：「不痛了，美麗的天使」、「一路好走」、「一路好走，去當快樂天使」。