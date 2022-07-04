朱俐靜過世前幫納豆加油!1句「一起戰勝生命考驗」惹鼻酸
歌手朱俐靜2020年罹患乳癌，對抗病魔2年多，今（4日）證實已於3日離世，享年40歲。藝人納豆今年初傳出腦出血，朱俐靜3月曾發文替對方打氣，更相約再見面，「期待不久之後我們彼此分享的是更好的消息，我們一定會戰勝這場生命給的考驗，一起加油！」如今突如其來的離世，讓人不勝唏噓。
朱俐靜3月發文替納豆跟他女友依依加油，她說：「豆哥，看著你的消息，一直為你心疼。目前也正在休養慢慢回復狀態的自己，遠遠的、默默被你和依依的努力給安慰著。復元的這條路上還有些關卡得通過，但我相信我們能安然的度過，並且在美好的未來，懂的更珍惜我們所擁有、握在手中的！」
朱俐靜檢查出乳癌前，與交往12年的男友分手，她當時心情低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」。她看到依依對納豆不離不棄，感動表示：「依依也辛苦了，陪在身邊的煎熬和壓力是無法對外人言說的。」
朱俐靜家人剛發文，表示朱俐靜已於3日離世，「總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公布追思會的詳細資訊，懇請大家體諒」。