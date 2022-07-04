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喊沒缺電卻要北市承受跳電可能？黃珊珊：扼殺城市發展

▲台北市副市長黃珊珊4日於臉書PO文，表示台電對於東區門戶計畫新大樓的供電，未來可能優先跳電，讓北市府與廠商都無法接受。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲台北市副市長黃珊珊4日於臉書PO文，表示台電對於東區門戶計畫新大樓的供電，未來可能優先跳電，讓北市府與廠商都無法接受。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-07-04 20:55:00

台北市政府推動東區門戶計畫，吸引國內外廠商到台北設立據點，相關大樓設施持續興建當中，不過台電方面卻表明在未興建新的變電所前，這些即將落成的商業大樓恐怕無法供電。對此北市府方面持續向台電協調，副市長黃珊珊今（4）日晚間在臉書上透露，在與台電開會的過程當中，對方表示「新大樓要供電可以，但台電要求供電部分要保留『優先遙跳』的權利」，也讓黃珊珊不禁直呼「要企業先簽生死狀或放棄急救同意書？」

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黃珊珊在臉書上透露，上週與台電開會，主要是為了解決位於南港的多棟新大樓落成後的配電相關問題，而台電方面提出的解決方案，則是「要供電可以，但這些新大樓要保留『優先遙跳』的權利。」黃珊珊解釋，換言之就是缺電的時候，這些大樓會被「優先跳電」。

「這是要這些企業簽生死狀，還是放棄急救同意書？聽到這樣子的離譜要求，廠商當然大跳腳！」黃珊珊強調，台電還要求必須在台北市興建臨時變電所，三年後供電才會正常，「台電從來沒有提出興建臨時變電所的需求，現在才想到要處理，經濟部又一直說台灣不缺電。」黃珊珊說，北市府努力招商，現在新大樓蓋好，卻又要求廠商要同意優先切斷電路，「到底是怎樣？」

黃珊珊也向台電喊話，不論是設置臨時變電所或永久變電所，都必須先向市民清楚說明設置計畫，市府一定會依法審查。黃珊珊說，多年來台電對配電及變電所設置的態度都非常消極，「現在跳電、缺電就在眼前，請台電正面面對。」

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