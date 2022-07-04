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受祖邁市長感動　富明集團至茂林區送石斑魚愛心物資

▲受祖邁市長感動，富明集團董事長宋英明將海味帶到原鄉，前往茂林區發放280份石斑魚及相關物資，給文化健康站長者、獨居長者、弱勢家戶及青年會。（圖／高市府原民會提供）
▲受祖邁市長感動，富明集團董事長宋英明將海味帶到原鄉，前往茂林區發放280份石斑魚及相關物資，給文化健康站長者、獨居長者、弱勢家戶及青年會。（圖／高市府原民會提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-04 21:21:10

看著貨車開進茂林區每一里，工作人員將280份的石斑魚及愛心物資搬運下車 ，受祖邁市長感動的富明集團董事長宋英明，今(4)日帶著海味前往茂林區發放280份石斑魚及相關物資給原鄉的長者、弱勢家戶及青年會，並支持三個部落青年會各3萬元贊助金，鼓勵原青服務部落要更加有力。高雄市原民會主委阿布斯表示，上週日祖邁市長來茂林，就說要讓文健站長者品嚐石斑魚，果真有效率的說到做到。

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▲阿布斯除感謝宋英明帶來石斑魚到我們原鄉，讓平常少有機會吃到石斑的族人享有口福，也謝謝他對青年會贊助金的加持。（圖／原民會提供）
▲阿布斯除感謝宋英明帶來石斑魚到我們原鄉，讓平常少有機會吃到石斑的族人享有口福，也謝謝他對青年會贊助金的加持。（圖／高市府原民會提供）
阿布斯也非常感謝宋董帶來石斑魚到我們原鄉，讓平常少有機會吃到石斑的族人享有口福，實際品嚐台灣新鮮海味，也感謝宋董的愛心，準備了物資給部落長者及弱勢家戶，包括對青年會贊助金的加持，讓原青在服務部落及防疫工作上，能更有力執行，一千顆感恩的心，謝謝宋董對部落的照顧。

▲平時山區族人很少有機會吃到石斑魚，從宋英明手中接過物資，手足之間全是感謝。（圖／原民會提供）
▲平時山區族人很少有機會吃到石斑魚，從宋英明手中接過物資，手足之間全是感謝。（圖／高市府原民會提供）
看著貨車開進茂林區每一里，工作人員將280份的石斑魚及愛心物資搬運下車，宋英明這麼「阿沙力」，讓族人紛紛豎起大拇指比讚。對於宋董的到來，族人歡唱圍舞熱烈歡迎，文健站送上珠珠刺繡肩帶、鑰匙圈及龍紋石項鍊及手鍊，族人也送上傳統飾品表達感謝，讓宋董感到很窩心，現場氣氛相當溫馨。

平時山區族人很少有機會吃到石斑魚，從宋英明手中接過物資，手足之間全是感謝。他表示，日前看到市長陳其邁到茂林區，受多納頭目賜名「祖邁」，與族人結為一家人，更與當地青年會座談，傾聽原住民青年的心聲，又主動加發免費快篩給原鄉，對部落的積極關心表示深受感動。這次石斑魚外銷受到困境，但漁民不氣餒，把台灣新鮮海味送到山區原鄉分享，相互鼓勵，也是秉持集團創辦人，同時也是他的父親宋萬盛熱心公益的遺志，持續關懷社會不能停歇，更對青年會送上3萬元贊助金，支持部落青年。 

高雄市原民會今天也藉此公益活動機會宣導，說明祖邁市長近期宣布設籍高雄茂林、桃源及那瑪夏區的居民，每人再加發2劑快篩試劑，6月30號起就由區公所協助發放，呼籲有需要的族人不要客氣，疫情下族人生活中的方方面面，都是祖邁市長所關心的施政重點。

阿布斯同時也感謝立法委員伍麗華、高雄市議員范織欽、茂林區區長宋能正，以及辛苦的里長、民意代表、部落傳統領袖及青年會的陪同與協助，希望部落的好人好事正能量，繼續推廣，讓茂林更溫馨、部落更有愛。

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