受祖邁市長感動　富明集團至茂林區送石斑魚愛心物資

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看著貨車開進茂林區每一里，工作人員將280份的石斑魚及愛心物資搬運下車，宋英明這麼「阿沙力」，讓族人紛紛豎起大拇指比讚。對於宋董的到來，族人歡唱圍舞熱烈歡迎，文健站送上珠珠刺繡肩帶、鑰匙圈及龍紋石項鍊及手鍊，族人也送上傳統飾品表達感謝，讓宋董感到很窩心，現場氣氛相當溫馨。
平時山區族人很少有機會吃到石斑魚，從宋英明手中接過物資，手足之間全是感謝。他表示，日前看到市長陳其邁到茂林區，受多納頭目賜名「祖邁」，與族人結為一家人，更與當地青年會座談，傾聽原住民青年的心聲，又主動加發免費快篩給原鄉，對部落的積極關心表示深受感動。這次石斑魚外銷受到困境，但漁民不氣餒，把台灣新鮮海味送到山區原鄉分享，相互鼓勵，也是秉持集團創辦人，同時也是他的父親宋萬盛熱心公益的遺志，持續關懷社會不能停歇，更對青年會送上3萬元贊助金，支持部落青年。
高雄市原民會今天也藉此公益活動機會宣導，說明祖邁市長近期宣布設籍高雄茂林、桃源及那瑪夏區的居民，每人再加發2劑快篩試劑，6月30號起就由區公所協助發放，呼籲有需要的族人不要客氣，疫情下族人生活中的方方面面，都是祖邁市長所關心的施政重點。
阿布斯同時也感謝立法委員伍麗華、高雄市議員范織欽、茂林區區長宋能正，以及辛苦的里長、民意代表、部落傳統領袖及青年會的陪同與協助，希望部落的好人好事正能量，繼續推廣，讓茂林更溫馨、部落更有愛。