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以獵殺野生動物為樂！他狂PO照炫耀　慘遭行刑式爆頭身亡

▲南非一位惡名昭彰的野生動物獵人納德，日前遭人槍殺身亡，還疑似是「行刑式爆頭」慘死。（圖／翻攝自Riaan Naude的臉書）
▲南非一位惡名昭彰的野生動物獵人納德，日前遭人槍殺身亡，還疑似是「行刑式爆頭」慘死。（圖／翻攝自Riaan Naude的臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 21:55:14

居住在南非帕拉博魯瓦（Phalaborwa）的一位55歲男子納德（Riaan Naude），是位知名野生動物獵人，經營「打獵體驗套裝」服務，經常帶富豪或遊客們在南非獵殺野生動物，然後再與獵物們合影炫耀。納德的行為充滿爭議，且他帶團獵殺的不乏保育類動物，在當地早已惡名昭彰。而納德日前傳出，遭人近距離朝頭部開槍，宛如「行刑式爆頭」槍殺，當地警方也證實了納德身亡的消息。

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據《鏡報》報導，納德帶團獵殺的野生動物包括獅子、大象、長頸鹿等瀕危物種，且帕拉博魯瓦當地設有野生動物保護區，但納德還是經常攬客進行獵殺行程，因此在當地早就惡名昭彰。且他們經常在獵殺動物後，與動物屍體合影開心比讚，並將「戰利品」的照片分享在臉書上，包括曾經分享血淋淋的長頸鹿心臟照片，因而遭受動保團體強烈抗議。

▲納德經常在臉書分享戰利品的照片，藉此攬客組團進行「打獵體驗」行程。（圖／翻攝自Riaan Naude的臉書）
▲納德經常在臉書分享戰利品的照片，藉此攬客組團進行「打獵體驗」行程。（圖／翻攝自Riaan Naude的臉書）
當地警方表示，納德陳屍在自己的卡車旁，當時卡車上還帶有獵槍、飲水、睡衣和威士忌等物品，納德被發現時仰躺在地，頭上和臉上都有血跡。長期反對盜獵的當地保護團體聲稱，納德是遭人近距離朝頭部行刑式開槍爆頭慘死，當地警方沒有證實、不過也沒有否認這說法。

野生動物獵人最終成為「兇手的獵物」，消息相當諷刺，甚至有網友表示，「如果被納德獵殺的野生動物們，在天堂知道這個消息，應該會舉行派對慶祝」。（編輯：倪浩軒）

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