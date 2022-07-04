飼主做飯中！一旁「等身捲毛汪」站直討飯 網愣：是人吧
這個做飯日常真的是備感壓力啊！日本一名男子家中養了3隻狗狗，每天都會在推特分享愛犬們的生活日常，而這天推主分享一系列做飯照片，其中一張讓所有網友都忍不住驚呼：「這是人類吧？」
原來這名住在大阪地區的推主，獨自在家中養了三隻汪星人，分別是喜樂蒂牧羊犬「Lassi（ラッシー）」、蘇格蘭牧羊犬「Coco（ココ）」以及蘇俄牧羊犬「Wisner（ヴィスナー）」。由於推主獨居，因此家事炊事都要靠自己，也因此發生不少有趣的事。這天他正在廚房做飯，當他一煮到雞肉以及香腸時，原本正在二樓休息的狗狗們全都下樓站在他身旁「高度關切」，雖然Lassi與Coco已經不算小型犬，站起來剛好與流理台同高，因此推主不擔心食物被偷吃，但是當Wisner出現時，由於牠天生身形高大，站起來幾乎與飼主一樣高，加上牠動作飛快、個性又急躁，馬上就被牠搶走砧板上的食物，讓推主無奈地表示：「已經沒救了，這不是攻防戰的同一水平啊！」。
Wisner的照片瞬間在網路上爆紅，許多網友看了都紛紛驚呼：「這高度根本是人類吧」、「裡面是工讀生？」、「『太太』頭髮好長（笑）」、「狗狗：對，就是這樣切」、「還以為是白雪公主」、「牠站起來比我高啊～」、「太大隻了吧」。據了解，蘇俄牧羊犬又叫做「波索獵犬」，是一種以速度及優雅兼具的獵犬，以前是用來訓練追蹤狼群，因此牠們相當聰明又勇敢，個性也有一點驕傲。（編輯：陳珮瑜）