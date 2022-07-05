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蒲亭賀俄軍拿下盧甘斯克州　蛇島升起烏克蘭國旗

▲俄羅斯軍隊掌控烏克蘭盧甘斯克州全境後，俄羅斯總統蒲亭恭喜俄軍，並下令國防部長蕭依古繼續推進在烏克蘭的攻勢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯軍隊掌控烏克蘭盧甘斯克州全境後，俄羅斯總統蒲亭恭喜俄軍，並下令國防部長蕭依古繼續推進在烏克蘭的攻勢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-05 05:55:19

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯軍隊掌控烏克蘭盧甘斯克州全境後，俄羅斯總統蒲亭今天恭喜俄軍，並下令國防部長蕭依古繼續推進在烏克蘭的攻勢。同日黑海戰略要地蛇島則重新升起烏克蘭國旗。

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綜合路透社與法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天祝賀俄軍「解放」烏克蘭盧甘斯克州（Lugansk）。

蒲亭告訴蕭依古（Sergei Shoigu），軍事部隊「必須按照原定計畫執行任務」，「我希望一切朝既有方向繼續，如同盧甘斯克目前為止的情況」。

蕭依古週末告訴蒲亭，俄軍現已全面控制盧甘斯克州，這是蒲亭對烏克蘭出兵4個多月後，克里姆林宮的重大勝利。蒲亭今天表示，參與盧甘斯克州行動的部隊應該「休息，重整自身戰力」。

國際太空站（ISS）的俄羅斯人今天也在太空中慶祝俄國拿下盧甘斯州，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）宣稱這是「地球與太空同慶的解放日」。

俄羅斯聯邦太空總署並刊出太空人阿騰葉夫（Oleg Artemyev）、馬特維夫（Denis Matveev）、科薩科夫（Sergey Korsakov）的照片。他們微笑舉著頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的旗幟，也就是烏東自行宣告獨立的兩個親俄分離地區。

俄軍起初試圖拿下烏克蘭首都基輔（Kyiv），但在面臨烏克蘭頑強抵抗後放棄，轉而聚焦全面控制烏國東部的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州。

克里姆林宮今天也說，由於華府對莫斯科採取「不友善」行動，蒲亭今天不會就美國獨立日（Independence Day）向拜登道賀。蒲亭2月24日對烏克蘭發動攻擊後，西方各國對俄羅斯祭出大量制裁措施。

俄軍雖拿下盧甘斯克州，但上週撤離黑海（Black Sea）戰略要地蛇島（Snake Island）。烏克蘭軍方今天表示，蛇島已重新升起烏克蘭國旗。

烏克蘭南部軍區指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）在記者會上宣布，蛇島的土地已重歸烏克蘭管轄。

若干分析家說，俄羅斯撤離烏克蘭西南岸外的蛇島後，對烏克蘭港口的封鎖行動可能放鬆。但基輔一名外國外交官告訴路透社，俄軍撤出蛇島仍不足以讓烏克蘭穀物安全運出。

俄國6月30日表示，決定退出蛇島是為「展現善意」，以示俄羅斯無意阻撓聯合國（UN）打開人道走廊讓糧食從烏克蘭輸出。烏克蘭則說，在發動砲擊和飛彈攻擊後，已將俄軍逐出蛇島。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110704

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