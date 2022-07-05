全台唯一「立委回鍋選議員」 港湖區選局越加詭譎多變
距離年底地方縣市議員選戰僅剩下不到五個月時間，各政黨在全台各縣市的議員布局可以說是大致底定。首都台北市的議員選戰，其中國民黨前立委李彥秀回鍋參選南港內湖區議員，成為全台唯一有「立委回鍋選議員」的選區，也成為各界關注焦點。不過根據大數據統計，該區聲量最高的參選人卻不是曾任立委的李彥秀，而是爭取連任且同樣具全國知名度的國民黨議員游淑慧。
根據QuickseeK快析輿情的數據顯示，國民黨現任議員游淑慧的網路聲量，穩區南港內湖區首位。其中於上個月14日市政總質詢時，揭露台北市政府與遠雄針對大巨蛋議約，投資計畫書中竟並未將「職棒比賽」列在大巨蛋後續的營運項目之中。爭議一出也引發各界討論，當天在PTT上的網路聲量就超過5000。不過游淑慧本身平時的網路聲量就相當平均且穩定，除了會提出較為關鍵且具議題性的市政問題，也會針對政治事件進行評論；而在羅智強爭取桃園市長提名階段，游淑慧也時常為其說話，種種累積下來游淑慧的網路聲量居高不下，也不僅限於南港內湖區。
至於回鍋參選議員的李彥秀，則讓外界較感意外。原因在於聲量雖然排名第二，但落後游淑慧的幅度將近6倍，且觀察兩個月來較具聲量的事件，也僅是「新冠肺炎確診」而已。也因此李彥秀雖然具「立委回鍋參選」的高知名度，但網路聲量卻未因此而水漲船高，也因此在立委落選過後回鍋參選議員，雖然勢必會對現任議員造成選票上的衝擊，但究竟會造成多大的影響，值得後續關注。
而民進黨的現任議員與參選人們，聲量普遍較國民黨參選人們低。不過該現象其實也相當奇特，原因在於該區原本聲量最高的就屬當選立委的前議員高嘉瑜。而網路聲量並未隨之轉移到其他議員身上，而是跟著高嘉瑜「一起去立法院」了。也因此對於民進黨的參選人們來說，港湖地區「屬於綠營」的網路聲量，可以說是「一大片藍海」等著參選人們開發。
代表英系回鍋參選的前議員王孝維，以及同樣為英系的新人何孟樺，雖然網路聲量落後於國民黨參選人，但好感度卻是分居該區第一及第二名。若是利用選舉最後階段，從網路上開創出一片天，在網路好感度的加持下，或能吸納到更多本來就屬於同黨的高嘉瑜的選票。
至於該選區聲量未破千的現任議員，國民黨的吳世正與民進黨的江志銘，相較之下情勢較為險峻，原因在於兩人雖然都是連任數屆的議員，不過票數卻逐屆萎縮當中，現階段等於是在基本盤縮減、網路聲量又落後，年底的連任之戰看來是場硬仗。
至於時代力量的參選人陳志明，過去曾於2018年參選新北市議員，爾後又於2020年接任時力北市黨部主委。而在2018年當選的時代力量議員們相繼退黨，在沒有深厚地方勢力，網路聲量又於該區墊底的情況下，陳志明要在港湖區突破藍綠夾殺，恐怕有不小的難度。