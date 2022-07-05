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橘子嘉年華「夏日召橘令」！到大橘夜市完成任務戳好康

▲2022橘子嘉年華春節版，請來金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，並與相信音樂合作打造《宇宙大歌星》直播節目，再次刷新觀看紀錄，讓粉絲滿載而歸。（圖／NOWnews資料照片，記者陳明安攝）
▲2022橘子嘉年華春節版，請來金牌製作人B2(陳彥銘)擔任總製作，並與相信音樂合作打造《宇宙大歌星》直播節目，再次刷新觀看紀錄，讓粉絲滿載而歸。（圖／NOWnews資料照片，記者陳明安攝）

記者董妍廷/綜合報導

2022-07-05 07:00:00

玩迷注意，每年最令人期待的「橘子嘉年華」又要來啦！2022年「橘子嘉年華-夏日召橘令」將從7月11日至7月17日盛大舉行，連續一個禮拜的活動，不只讓玩家都能玩得開心，還有機會能抽到大獎，包括Gogoro、電競筆電、純金金幣等破千萬好禮等粉絲抱回家，炎炎夏日來這檔就對了！

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從2020年起，橘子集團每年會固定在春節與暑假舉辦兩次「橘子嘉年華」活動，秉持回饋廣大玩家的初衷，橘子集團把電玩展該有的內容，結合線上與線下活動帶給玩家。每屆活動越辦越熱鬧，讓「橘子嘉年華」也深深的受到電玩愛好者的矚目，成績更是一年比一年更好。

2020年橘子集團舉辦第一場「橘子線上嘉年華 Live Show」，不但有豐富的遊戲對戰實況，還有許多精美好禮、好康大放送，讓玩家能盡情的享受。當時因為剛好碰上2/14情人節，而邀請到Showgirls和玩家「宅」在一起，把電玩展的精髓帶入「橘子線上嘉年華」，更是吸引到許多電玩愛好者的目光。當年兩場「橘子線上嘉年華」都取得破百萬觸及與近6,000人同時在線的好成績。

去年的嘉年華春節版，因為疫情趨緩，橘子集團和三創合作，同步舉辦了線上和線下的活動，以LBS定位技術，推出「三創限定寶箱」讓現場的玩家能同時在線上和線下收進各項好禮。而在2021年的嘉年華暑期版，再次因為疫情緊張的關係改回線上舉辦，但這次的嘉年華又打破多項紀錄，不僅有2萬人同時在線、總觀看數更高達480萬。

▲橘子嘉年華春節版20日登場，一連4天、獎品總價值4.3億。（圖／取自遊戲橘子粉專）
▲橘子嘉年華春節版一連4天，祭出獎品總價值4.3億。（圖／取自遊戲橘子粉專）
而在今年初2022橘子嘉年華春節版，結合三大主題，遊戲、音樂、料理的線上直播節目，串聯相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭 PF等合作夥伴，主打「玩爆橘宇宙」，開創全新型態的數位娛樂體驗，配合橘子集團旗下的6款旗艦遊戲，同步推出大型改版活動或賽事，例如熱血的《天堂M》旗幟戰第五季、「新楓之谷」新職業菈菈登場。還有「宇宙大歌星」音樂節目，包括鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、宇宙人等歌手接力獻唱，創下近600萬總觀看次數的新紀錄。

即將到來的今年夏季橘子嘉年華，將以「夜市」為主題，會有「大橘夜市」讓玩家能逛夜市戳好康，只要玩家完成攤位任務，就能累積到金豆和銀豆，而這些豆子就能在「大橘戳戳樂」的活動中使用，有機會戳到大橘金幣、Gogoro機車、遊戲虛寶等大獎！不只「大橘夜市」，從7月14日到7月17日，每天晚上8點都會有「大橘擂台」的活動，6款經典的人氣遊戲和最新人氣爆棚的《原子少年》參與實況接力，讓粉絲和玩家能一一滿足。

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家：https://bean.fun/gVuzA
    

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