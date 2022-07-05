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美國慶日爆槍擊！芝加哥槍手「躲屋頂」掃射　已6死24傷

▲美國伊利諾州芝加哥郊外，國慶日當天發生大規模槍擊事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國伊利諾州芝加哥郊外，國慶日當天發生大規模槍擊事件。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-05 06:36:39

美國週一（4日）迎來獨立日兼國慶日，但在伊利諾州重要城市芝加哥郊外卻發生大規模槍擊事件，造成至少6人死亡、24人受傷。截至發稿時間為止，槍手仍在逃，據悉行兇者是從屋頂對參與慶典遊行的人潮掃射。

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，美東時間4日上午10點左右，位於芝加哥市區以北約40公里的海蘭帕克市（Highland Park），當地的國慶遊行正在盛大進行，現場突然傳出一聲聲駭人槍響，民眾聽到槍聲後慌忙逃離，現場有人躺在血泊中。

當地重大罪案工作組發言人指出，槍手疑似是透過小巷牆壁上的建築物梯子上到屋頂，然後向民眾開槍，已找到行兇用的高火力步槍，初步評估應為單獨犯案，且因事發後槍手仍在逃逸，為持械及危險人物，呼籲民眾遠離事發區域。

該名發言人表示，該次槍擊的犯案動機相當「隨機與故意」，已派出警犬隊協助搜索嫌疑犯，當局也正努力追查涉事槍支的來源及購買人。

據悉兇手為1名年輕的白人男子，年齡約介於18至20歲之間，身材矮小，留黑色長髮，事發時身穿T恤。有目擊者指出，事發當下有些人還以為是在放煙火之類的，但後來所有人都開始驚恐的奔跑，她回頭看發現就在離自己20英尺（約6公尺）處，有個女孩被槍殺，槍聲連續響起數十聲，另外有人耳朵、腿部中彈：「看起來活像戰場一樣。」

與妻子和7歲雙胞胎一起參加遊行的弗里德（Warren Fried）說，遊行時看到警察和救護車從他身邊經過，隨後聽到一連串槍聲，人們開始大喊「槍手」和「快跑」等字眼，嚇得他和家人趕緊逃進自己的車；57歲的傑夫萊昂（Jeff Leon）則告訴《CNN》，有些人在逃跑過程中跌倒或被踩踏；附近加油站的員工阿拉馬爾（Jose Alamar）則說，槍擊事件發生後，約有20人衝進加油站躲避。

根據追踪此類事件的非營利組織「Gun Violence Archive」彙編的數據，這起事件是美國今年以來的第308起大規模槍擊事件，所謂的大規模槍擊，定義為涉及4個或更多人的槍擊事件，不包括槍手。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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