美國慶日爆槍擊！芝加哥槍手「躲屋頂」掃射　已6死24傷

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當地重大罪案工作組發言人指出，槍手疑似是透過小巷牆壁上的建築物梯子上到屋頂，然後向民眾開槍，已找到行兇用的高火力步槍，初步評估應為單獨犯案，且因事發後槍手仍在逃逸，為持械及危險人物，呼籲民眾遠離事發區域。
該名發言人表示，該次槍擊的犯案動機相當「隨機與故意」，已派出警犬隊協助搜索嫌疑犯，當局也正努力追查涉事槍支的來源及購買人。
據悉兇手為1名年輕的白人男子，年齡約介於18至20歲之間，身材矮小，留黑色長髮，事發時身穿T恤。有目擊者指出，事發當下有些人還以為是在放煙火之類的，但後來所有人都開始驚恐的奔跑，她回頭看發現就在離自己20英尺（約6公尺）處，有個女孩被槍殺，槍聲連續響起數十聲，另外有人耳朵、腿部中彈：「看起來活像戰場一樣。」
與妻子和7歲雙胞胎一起參加遊行的弗里德（Warren Fried）說，遊行時看到警察和救護車從他身邊經過，隨後聽到一連串槍聲，人們開始大喊「槍手」和「快跑」等字眼，嚇得他和家人趕緊逃進自己的車；57歲的傑夫萊昂（Jeff Leon）則告訴《CNN》，有些人在逃跑過程中跌倒或被踩踏；附近加油站的員工阿拉馬爾（Jose Alamar）則說，槍擊事件發生後，約有20人衝進加油站躲避。
根據追踪此類事件的非營利組織「Gun Violence Archive」彙編的數據，這起事件是美國今年以來的第308起大規模槍擊事件，所謂的大規模槍擊，定義為涉及4個或更多人的槍擊事件，不包括槍手。
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