國旅補助8大QA懶人包！該怎麼用1圖搞懂　1300元先搶先贏

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國旅補助適用於一般散客或個別旅客的本國國民。非本國國民、或團體旅遊（如旅行社、遊覽車、企業員工、校外教學、進香團、里民活動…等）不適用本獎助。
Q2、優惠折抵期間
於111年7月15日起至111年12月15日止，週日至週四（連續假期不適用），入住有參加活動之合法旅宿業可享住宿優惠折抵，需注意的是「優惠活動至經費預算用罄為止」，補助是先搶先贏，預算用完便會提早結束補助活動喔。如經費提前用罄，交通部觀光局至遲將於經費用罄2週前公告停止受理獎助申請。
7月4日下午2時起，個別旅客可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁，查詢有參加本活動之觀光旅館、旅館或民宿。或可撥打客服專線0800-211734（每日08:30-18:30）詢問。
Q3、住房優惠措施
僅限111年7月15日起至111年12月15日止，平日（週日至週四）入住使用，入住全臺灣22個縣市（包含離島） 有參加本活動且領有營業執照或旅宿業登記證之旅宿業。週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。
一個房間一個晚上依實際住宿房價最多折抵新臺幣800元，每一身分證字號限使用一次。
另符合入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼折抵500元。符合加碼資格條件之旅宿業者，可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁查詢。
Q4、住房優惠訂房方式
1. 直接向有參加本活動的旅宿業者訂房（住宿劵不適用）。
2. 透過「臺灣旅宿網」向有參加本活動的旅宿業者訂房。
3. 透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房。觀光局核定之旅行社名單及其服務諮詢專線，可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁查詢，後續依旅行社申請情形不定期更新名單。
Q5、申請獎助方式
1. 使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住。並於入住前或入住當日至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案，（健保卡無照片亦可）。入住時需提供身分證或健保卡正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。
2. 如旅客入住符合加碼資格之旅宿業，則由旅宿業者折抵加碼獎助予旅客；如旅客入住未符合加碼資格之旅宿業，但欲獲得加碼折抵，「使用優惠旅客本人」還可於入住前或入住當日，至活動專區掃描並上傳「完整接種3劑疫苗證明」，並於入住時出示證明，方可獲得加碼獎助折抵。疫苗證明以紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通／健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等為準。
3. 住宿費將由旅宿業者現場折抵予旅客。
Q6、為何透過國際訂房平台訂房不適用本活動？
國旅補助優惠活動為因應疫情影響本國觀光產業，以振興及扶植國內觀光產業業者為主要對象。國際訂房平台內之房源，並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，故不開放。
Q7、向旅行社所購買機加酒自由行的行程是否適用本活動？
透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房，其販售之機加酒自由行行程及使用之旅館是否適用本活動，請直接向所購買之旅行社詢問清楚。建議民眾請先向該旅行社洽詢訂房及退款相關細節，再進一步辦理訂房作業；如旅行社於確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。
Q8、遊樂園入園優惠
自由行遊客活動期間之平日（不含例假日、放假日及業者休園日），還可享有各票種「原價3折」優惠入園。入園前需先至線上預約網站，填寫個人資料並取得電子憑證，並於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。適用業者、優惠票種及其票價等詳細資訊，請上「全台主題樂園網」查詢。（活動期間視產業復甦及補助經費用罄情形，將會提前公告延長或停止）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。