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傳播速度快！Omicron第二代變種引憂　多國已出現病例

▲近日一種編號「BA.2.75」的Omicron新型變種，引發以色列等國科學家的高度關注。（示意圖／Pixabay）
▲近日一種編號「BA.2.75」的Omicron新型變種，引發以色列等國科學家的高度關注。（示意圖／Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-05 08:46:19

新冠疫情持續，雖然各國民眾因接種疫苗、達到群體免疫標準等因素，已不若一開始時恐懼，但面對新冠病毒不斷變種，疫情的變化著實令人頭痛。有報導稱，近日一種編號「BA.2.75」的Omicron新型變種，引發以色列等國科學家的高度關注。

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綜合《印度時報》等外媒報導，「BA.2.75」是由BA.2變種進化而來，被稱作「第二代變種」，擁有眾多「不尋常」的突變，或可突破現有疫苗和毒株感染構建的免疫屏障，加上傳染速度較快，印度、日本、美國等多個國家已出現病例。

截至7月2日為止，研究人員共在「GISAID」等國際新冠病毒基因組數據庫中，發現了85個BA.2.75變種的基因序列，該變種最早是6月初出現在印度，已在10個邦現蹤，之後又出現在英國、美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國等其他7個國家。

報導提到，由於各國共享的新冠病毒基因組數量，與全球真實的新冠病例數仍有不小的落差，因此感染BA.2.75變種的實際人數可能遠遠不止85人。專家擔憂該變種可能取代BA.2、BA.4等現有變種，在全球掀起新的疫情高峰。

以色列衛生部中央病毒實驗室專家謝伊·弗萊森博士（Shay Fleishon）警告，相比BA.2，BA.2.75新增16個突變，其中8個位於刺突蛋白基因區，不排除會是首個「成功開始傳播」的第二代變種；弗萊森並補充說明，在BA.2.75之前，研究人員其實已經發現了不少新冠病毒的第二代變種，但都沒能大範圍傳播，樣本量也很少，而BA.2.75已經在多個不同國家傳播，樣本達數十個之多。

雖然現階段預測BA.2.75毒株是否會成為下一個主流變種病毒還太早，但它可能暗示著新一波新冠疫情即將到來。倫敦帝國理工學院的科學家皮克（Thomas Peacock）也表示，與其母體BA.2相比，BA.2.75具有明顯的抗原變化，因此後續值得追蹤及密切關注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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