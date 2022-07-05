傳播速度快！Omicron第二代變種引憂　多國已出現病例

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截至7月2日為止，研究人員共在「GISAID」等國際新冠病毒基因組數據庫中，發現了85個BA.2.75變種的基因序列，該變種最早是6月初出現在印度，已在10個邦現蹤，之後又出現在英國、美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國等其他7個國家。
報導提到，由於各國共享的新冠病毒基因組數量，與全球真實的新冠病例數仍有不小的落差，因此感染BA.2.75變種的實際人數可能遠遠不止85人。專家擔憂該變種可能取代BA.2、BA.4等現有變種，在全球掀起新的疫情高峰。
以色列衛生部中央病毒實驗室專家謝伊·弗萊森博士（Shay Fleishon）警告，相比BA.2，BA.2.75新增16個突變，其中8個位於刺突蛋白基因區，不排除會是首個「成功開始傳播」的第二代變種；弗萊森並補充說明，在BA.2.75之前，研究人員其實已經發現了不少新冠病毒的第二代變種，但都沒能大範圍傳播，樣本量也很少，而BA.2.75已經在多個不同國家傳播，樣本達數十個之多。
雖然現階段預測BA.2.75毒株是否會成為下一個主流變種病毒還太早，但它可能暗示著新一波新冠疫情即將到來。倫敦帝國理工學院的科學家皮克（Thomas Peacock）也表示，與其母體BA.2相比，BA.2.75具有明顯的抗原變化，因此後續值得追蹤及密切關注。
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